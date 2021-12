ASCOLI PICENO – Per gli interventi nei territori dei

comuni colpiti dagli eventi sismici viene prorogata la

detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre

2025.

Lo prevede un emendamento alla manovra, riformulato dopo

l’accordo tra Governo e maggioranza.

Vengono quindi stanziati

fondi pari a 300 mila euro di euro per il 2022, 9 milioni per il

2023, 41,2 milioni per il 2024, 96,7 milioni per il 2025, 145,1

per il 2026, 124,4 per il 2027, 86 per il 2028, 29,l4 per il

2029 e 0,6 per il 2030.

