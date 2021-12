CASTORANO – Donare giocattoli ai reparti pediatrici è un gesto di solidarietà e di amore in piena sintonia con quello che è lo spirito delle festività natalizie.

Il Club Ferrari di Castorano ha acquistato dei giochi per le sale ludiche di Pediatria del Mazzoni e del Madonna del Soccorso.

La consegna, che è avvenuta il 21 dicembre, è stata caratterizzata da un clima natalizio, tutto in rosso per onorare il Cavallino Rampante.

Il Presidente del club, Ivan Ameli, nel suo discorso, ha sottolineato più volte che la solidarietà è uno dei principi fondanti del club, come la passione e la promozione del territorio. “Il club è avvezzo a queste iniziative sin da quando è stato fondato. La solidarietà si pratica e non si predica, ed è l’unico mezzo per dialogare in maniera efficace e costruttiva con il territorio”.

Infine, oltre a lodare, per impegno e professionalità, il Primario Ermanno Ruffini – a cui, in segno di stima è stato donato l’orologio ufficiale della Scuderia Ferrari – e il suo staff, ha ringraziato il coordinatore dell’Ambito Territoriale 23, Luigi Ficcadenti, per i contatti con l’Asur 5, e la dirigenza Ferrari nella persona di Luca Colajanni e Marco Jasonni.

Il presidente ha concluso il discorso dicendo: questo piccolo gesto, per una grande causa, sia di buon auspicio a tutti i bimbi per una pronta guarigione.

