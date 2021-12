Prosegue la bella iniziativa del Club territoriale. Un gesto di grande valore per non dimenticare chi è in difficoltà

ASCOLI PICENO – Natale è da sempre il periodo della solidarietà e dei gesti di affetto verso gli altri.

Gesti che probabilmente andrebbero fatti tutto l’anno, ma che comunque vanno sottolineati soprattutto se nascono da associazioni o da gruppi di amici. In questo senso si stanno rivelando molto attivi i soci del Club 41 Marcuzzo 43.

Hanno iniziato sabato scorso, portando doni con Babbo Natale ai bambini, allievi ballerini e spettatori che si trovavano nella chiesa parrocchiale di San Marcello dove si sono esibiti in un evento natalizio le ragazze della Miniera delle Arti e gli allievi della scuola di musica Lizard.

Nei locali della parrocchia di San Marcello, poi, in collaborazione con i volontari dell’Associazione le ‘Querce di Mamre’ di Don Alberto Fossati, con il direttivo della Miniera delle Arti e alla presenza di alcuni soci del Club 41 Marcuzzo capitanati dal presidente Valerio Rosa, sono stati donati 40 pacchi di Natale ai bisognosi della parrocchia.

Presente anche il Sindaco Marco Fioravanti. “Ringrazio il Club 41 Marcuzzo – ha dichiarato il Sindaco – e ringrazio il Presidente Valerio Rosa per questo gesto di solidarietà. Regalare dei ‘Pacchi Famiglia’ con beni di prima necessità a chi in questo momento è in difficoltà, è un gesto di grande umanità e di amore con i pacchi che hanno aumentato il loro valore grazie a gesti di solidarietà di soci e commercianti. Un bel segno in un momento così difficile, dove il bisogno cresce giorno dopo giorno e dove tutti noi dobbiamo fare il possibile per non lasciare nessuno da solo”.

Il bel gesto è stato possibile soprattutto grazie al contributo del Club 41 Italia, al quale si sono aggiunte ditte locali e soci benemeriti. Ma non sarà la sola iniziativa del Club 41 Marcuzzo che è un Club territoriale che comprende la Valle del Tronto e la Val Vibrata, e quindi è stato deciso di aiutare anche le famiglie in difficoltà dei comuni di Civitella del Tronto e di Campli.

Ieri sera, infine, durante la Cena degli Auguri al Ristorante Zunica 1880 di Civitella del Tronto alla presenza del Vice Presidente Nazionale Fabio Agabiti, sono stati consegnati altri ‘Pacchi di Natale’ ai due sindaci Cristina Di Pietro di Civitella e Federico Agostinelli di Campli che poi li distribuiranno alle famiglie in difficoltà.

La serata è stata anche un “Tributo a Gigi Proietti” con lo show dell’attore e cantante Gianluca Bessi, che ha collaborato con il Maestro romano. Il Club 41 Marcuzzo in costituzione si è già distinto in questo ultimo anno per diverse decine di iniziative, sia nel campo culturale, artistico, enogastronomico per riportare alla luce le nostre tradizioni, e ora anche per un vero Natale di Solidarietà.

