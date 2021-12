OFFIDA – Sono state molte le attività di carattere sportivo e culturale che, nel 2021, l’Unione Sportiva Acli Marche Aps e l’assessorato allo sport ed al turismo hanno organizzato ad Offida. Proprio il 2021 è iniziato, in coincidenza con i vari periodi di zone rossa, arancione e gialla, con numerose attività on line del progetto “Il valore sociale dello sport”, come i corsi e le lezioni di yoga, respirazione, burraco e scacchi che comunque è possibile ancora seguire iscrivendosi ai gruppi facebook “Yoga Offida U.S. Acli Marche” e “U.S. Acli Sport sociale” (previa registrazione al numero 3442229927).

Con il miglioramento della situazione della pandemia del Covid19, ossia nel periodo estivo, sono poi partite le attività del progetto “Destinazione Benessere Offida Sport 2021” che sono andate avanti fino al mese di settembre.

Sono state numerose le iniziative realizzate come ad esempio lezioni di yoga e pilates, come partite libere e lezioni di scacchi, come una vera e propria festa dello sport giovanile di Offida che ha coinvolto le società cittadine di basket, tennis, karate e pallavolo, come le camminate culturali pomeridiane e serali e come la Camminata a 6 zampe – Plastic free del 5 settembre.

Da ottobre in poi, rispettando le prescrizioni previste dai decreti governativi, sono state organizzate altre camminate culturali che hanno permesso di far conoscere meglio Offida, non solo ai proprio cittadini ma anche ai tanti turisti presenti, con le attività del progetto “Ascodept 2.0 – Percorsi che raccontano storie”.

