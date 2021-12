ANCONA – Si amplia la platea dei beneficiari che possono accedere ai contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli: coloro che non possono pagare i canoni o soggetti a sfratto esecutivo per la perdita del reddito. Su proposta dell’assessore all’Edilizia e al Lavoro Stefano Aguzzi, la Giunta ha aggiornato le disposizioni regionali disciplinate dal Fondo nazionale. Le Marche potranno beneficiare di 1,2 milioni di euro, da ripartire tra gli interessati.

“L’emergenza Covid-19 ha determinato situazioni di disagio economico in molte famiglie che hanno visto diminuire il proprio reddito a causa della pandemia. Le disposizioni nazionali consentono ora di poter ampliare la platea dei possibili beneficiari e la Regione Marche ha subito aggiornato le linee guida per accedere ai contributi previsti”, riferisce l’assessore Aguzzi. Il nuovo testo coordinato prevede che gli aiuti possono essere richiesti dalle persone con Isee non superiore a 35 mila euro che, pur non essendo destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, hanno la necessità di regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2021 a seguito della perdita del reddito Irpef in misura superiore al 25 per cento per motivi connessi all’emergenza Covid-19.

Il contributo concedibile è pari al 40 per cento della mensilità, con un importo massimo complessivo di 2.500,00 euro. La Regione assegnerà le risorse ai Comuni, in base alle domande pervenute dagli stessi.

