Si è conclusa con successo la 1^ edizione della Piceno Xmas Cup, torneo di calcio a 5 misto organizzato dalla Sassa Motor & Sport



Il torneo di futsal svoltosi Palazzetto Comunale di Monterocco di Ascoli Piceno, ha visto impegnate quattro squadre, dopo gli scontri diretti per la fase eliminatoria, si è svolta la finale tra le prime due classificate. “Presente una donna per ogni squadra per rinnovare l’impegno della Sassa motor&sport di creare eventi che possano essere inclusivi e possano dare spazio a chi ha voglia di fare sport sempre e anche sotto le festività, rispettando le misure di sicurezza vista la delicata situazione – dichiarano gli organizzatori – in questo 2021 abbiamo già realizzato due tornei di calcio a 5, uno tutto al femminile e uno misto e abbiamo in cantiere tante novità.”

Premiate le prime due squadre qualificate, i capocannonier, il miglior portiere e la miglior ragazza:

In finale vittoria di misura, per 4-3, la Fi*a Security, 2^ classificata “Cecco D’Ascoli”. 3^ classificata “I Principi del Foro”, 4° classificata “Città delle stelle”

Capocannonieri con 4 reti a testa: Chiara Poli e -Jacopo Compagnoni;

Miglior Portiere: Simone Censori

Miglior Ragazza in campo: Chiara Poli

La Sassa Motor&Sport realizza eventi sportivi a 360° anche esports: “Abbiamo in cantiere molti progetti che riguardano il mondo dei motori e nel frattempo siamo stati partecipanti alla gara offroad Highlander e abbiamo realizzato una serie di eventi di esports, tra cui il torneo di FIFA22, realizzato come partner territoriali di King sport e in collaborazione con Sambenedettese calcio femminile da cui è nata la prima squadra esports femminile del territorio e anche il 1° Digital games race Meeting, anche come Sassa roll-bar insieme a Sporting Experience e siamo partner del International Digital Games svoltosi il 27 dicembre. Insomma siamo pronti a portare avanti i nostri progetti sempre con la passione per lo sport che rimane il nostro punto fermo, sul nostro sito web www.sassamotorsport.com presenti tutti gli eventi e le attività che realizziamo nel mondo dello sport per rimanere aggiornati.”

