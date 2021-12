OFFIDA – Un fine anno che il Comune di Offida può festeggiare con coinvolgimento e slancio grazie ai finanziamenti raggiunti che daranno avvio a tanti investimenti su altrettanti progetti strategici.

Andando per ordine, sono stati finanziati con i fondi complementari “Pnnr sisma” due progetti. Il primo che prevede una dotazione finanziaria di 330 mila euro per miglioramenti della rete stradale comunale che saranno utilizzati per interventi sulla strada Santa Maria in Carro e su importanti sezioni stradali ed opere connesse di Via Martiri della Resistenza, Via Pietro Nenni e Via Giacomo Matteotti.

Il secondo progetto per cui è stato ottenuto un finanziamento di 1.100.000 euro riguarda la totale rigenerazione di Viale della Repubblica e degli spazi urbani annessi. Un progetto che guarda alla sostenibilità con particolare spunto verso la riqualificazione energetica della pubblica illuminazione ed alla mobilità dolce progettando un percorso pedonale e ciclabile che raccorderà funzionalmente il centro urbano al nuovo campus scolastico. Un grandissimo risultato che ridisegnerà un’area centrale del quartiere Fuori Porta.

Un capitolo a parte merita un altro straordinario risultato raggiunto: l’assegnazione di un contributo aggiuntivo di 1.350.000 euro per la realizzazione della palestra polifunzionale del nuovo campus scolastico e per le opere di urbanizzazione e sostenibilità ambientale al servizio della nuova scuola e dell’area oggetto dell’intervento.

Le opportunità finanziarie ottenute si arricchiscono ulteriormente con l’approvazione del progetto “Paesaggi a Passo lento – Marche Outdoor tra colline e calanchi” che ha visto Offida operare in rete con Appignano, Castorano, Cossignano, Force, Rotella e Venarotta (capofila della Rete).

Una progettualità interamente finanziata per 9.174.000 euro e che prevede, su Offida, un intervento di rigenerazione urbana di 2.000.000 di euro investiti su Borgo Cappuccini con la riqualificazione totale da Via Mazzini al Santuario del Beato Bernardo e delle aree limitrofe.

“Una concretizzazione straordinaria di nuove risorse finanziarie – dichiara il Sindaco Luigi Massa – per un importo complessivo di 4.780.000 euro che ci vede molto soddisfatti del lavoro svolto e della programmazione che guarda all’Offida del futuro centrata sulla sostenibilità, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e all’appeal turistico della città. Ora l’Amministrazione comunale potrà intervenire con fondi propri sugli impianti sportivi comunali, una riqualificazione di concerto con le Associazioni sportive e di cui informeremo più avanti”.

