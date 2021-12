CASTEL DI LAMA – Nella serata del 29 dicembre in Sala Consiliare a Castel di Lama, si è tenuto un incontro sul progetto di Rigenerazione Urbana “Risocializziamo Castel di Lama”.

La prima delle consultazioni pubbliche, voluta dall’Amministrazione Bochicchio, in vista del pacchetto di investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

L’incontro si è tenuto in forma ristretta: sono stati invitati i Capigruppo e i Consiglieri comunali; il segretario e il consiglio direttivo del Pd di Castel di Lama; i presidenti delle Associazioni Sportive e Culturali e i membri delle commissioni civiche.

“Abbiamo scelto la via del confronto – commenta il Sindaco Mauro Bochicchio – In questa prima fase è importante raccogliere idee per poi farle sviluppare dai tecnici comunali per verificarne costi e di conseguenza la fattibilità”.

All’inizio l’assemblea è rimasta un po’ perplessa, visto che probabilmente si aspettava delle proposte da commentare, poi i cittadini hanno cominciato a dare il proprio contributo, così come la minoranza del Pd.

“Anche se qualcuno ha avuto da ridire sul metodo scelto – sottolinea il Primo cittadino – definendolo sbagliato, alla fine sono arrivati importanti suggerimenti dai cittadini, riguardanti il Parco della Pace, la Bambinopoli e Piazza della Libertà. Ora lavoreremo per rimettere in ordine le idee per capire se ci sono i margini per concretizzarle”.

A stretto giro l’Amministrazione valuterà di convocare un’altra assemblea magari allargando a più persone.

“Una cosa è certa – conclude Bochicchio – dobbiamo impegnarci nell’agire nel più breve tempo possibile”

