ASCOLI PICENO – I bianconeri hanno ripreso la preparazione al Picchio Village in vista dell’impegno di Campionato del 14 gennaio con la Ternana (sarà l’anticipo della 19^ giornata). Reattività, circuito tecnico, circuito metabolico e partita a tutto campo il programma svolto.

L’Ascoli Calcio comunica che ad oggi sei componenti del gruppo squadra sono positivi al Covid-19. I test sono stati eseguiti individualmente, senza contatti fra tesserati, per questo la squadra non entrerà in bolla e proseguirà regolarmente gli allenamenti. I positivi sono in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, come da protocollo medico-sanitario. Per il resto del gruppo sono scattate le procedure previste dai protocolli sanitario e federale.

CALCIOMERCATO

Giuseppe Bellusci è pronto per giocare nuovamente con l’Ascoli, il difensore torna in prestito secco semestrale dal Monza, in attesa di tamponi e visite prima dell’ufficialità, il centrale è il primo rinforzo del mercato invernale targato Valentini, si cercano ancora rinforzi sulle corsie esterne in difesa e un centravanti che possa garantire gol a Sottil, dalle voci di mercato trattativa aperta per Frank Tsadjout attaccante del Pordenone, in prestito dal Milan cercato da Ascoli e Perugia.

Probabile l’arrivo anche del centrocampista statuinitense classe’99 Anthony Fontana, ex Philadephia Union che con alterne fortune ha militato un MLS e in II division. Come si legge anche su MLS Update Hub sembra ad un passo dal club di Corso Vittorio Emanuele

As it turns out, Philadelphia Union’s Anthony Fontana is headed to Serie B, the second division in Italy. Ascoli Calcio 1989 FC is his destination, a club that sits in 10th place in the table currently. Fontana will look to regain his form in Italy. #DOOP #MLS pic.twitter.com/aaW2s3g88c — MLS UPDATES HUB (@mlsupdateshub) January 2, 2022

BIGLIETTI TERNANA-ASCOLI

La Ternana Calcio ha comunicato ufficialmente che da oggi e fino alle ore 19 di Lunedì 10 Gennaio è possibile richiedere il rimborso per la gara di campionato tra Ternana ed Ascoli, originariamente in programma il 26 Dicembre scorso e rinviata a causa dell’aumento di casi da Covid -19.

Queste le modalità, esclusivamente online. La piattaforma per gestire le richieste di rimborso è a questo link: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi.

Questa modalità è l’unica ed è valida sia per chi ha acquistato online, sia per chi ha acquistato in un punto vendita. Ricordiamo che verranno rimborsati il prezzo del biglietto e l’eventuale diritto di prevendita ma non le commissioni di servizio bancario. Una volta attivata chi deve richiedere rimborso seleziona SIGILLO FISCALE o CODICE A BARRE e inserisce il dato corrispondente presente sul biglietto; se i dati sono corretti viene richiesto un iban e si può completare la procedura.

I tagliandi già emessi sono validi a tutti gli effetti e possono essere utilizzati per accedere allo stadio in occasione del recupero di Ternana-Ascoli, in programma Venerdì 14 Gennaio 2022 alle 20:30 allo stadio “Libero Liberati” per l’ultima giornata d’andata del campionato di Serie B.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.