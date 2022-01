ASCOLI PICENO-L’Ascoli Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AC Monza per il ritorno in bianconero a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno del difensore Giuseppe Bellusci. Calabrese di Trebisacce, ma ascolano d’adozione, Bellusci è un volto ben noto alla piazza bianconera, essendo cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli fino all’esordio in Serie A nella s.s. 2006/07.

Nelle successive due stagioni in B con l’Ascoli colleziona 36 presenze fra Campionato e Coppa Italia e 1 gol, messo a segno nel match vittorioso contro la Triestina al Nereo Rocco il 7 febbraio 2009.

Nella s.s. 2009/10 torna in Serie A con la maglia del Catania: cinque le stagioni in massima serie con gli isolani e 106 presenze all’attivo. Nella s.s. 2014/15 matura un’esperienza all’estero, nella Championship inglese, vestendo la maglia del Leeds United 61 volte in due anni, prima di far rientro in Italia, in Serie A con l’Empoli nella s.s. 2016/17 (33 presenze e 1 gol), in Serie B col Palermo nelle s.s. 2017/18 e 2018/19 (59 presenze e 1 gol). Nella s.s. 2019/20 va a rinforzare l’ambizioso Monza in Serie C, vince il campionato coi brianzoli e l’anno successivo si conferma in B coi lombardi, usciti al secondo turno playoff dalla corsa promozione.