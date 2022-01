OFFIDA – Sessione straordinaria di vaccinazione presso il Palazzetto dello Sport Vannicola di martedì 11 gennaio.

Il sindaco di Offida, Luigi Massa, ha così dichiarato:

“Per la sessione di vaccinazione che si svolgerà martedì 11 gennaio, dalle 9 alle 14 abbiamo superato il numero di 150 persone prenotate, c’è ancora possibilità di prenotarsi. Una bella adesione ed un servizio che quindi darà una risposta importante anche se occorrerà un po’ di pazienza. Ringrazio ancora Asur per l’opportunità, i sanitari continuano a fare un importante sforzo per cercare di garantire a quanti più utenti possibili la copertura vaccinale che è decisiva per proteggerci da danni seri del virus. Per quanto riguarda la situazione epidemiologica ovviamente i numeri di casi positivi stanno crescendo anche nel nostro Comune. I dati ufficiali danno al momento 34 persone positive, dalle informazioni che ho, a seguito del raccordo con i nostri medici di famiglia che stanno continuando in un grande lavoro anche di tracciamento, so che il numero è effettivamente maggiore”.

Così il primo cittadino offidano, che conclude la nota con un appello alla vaccinazione: “I vaccini svolgono alla grande il loro lavoro. Se non ci fossero tanti vaccinati sarei a descrivervi una situazione diversa”.

