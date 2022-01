ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale informa che, a partire da lunedì 10 gennaio e fino al 28 febbraio, sarà possibile effettuare il rinnovo dei permessi per transito e sosta in Ztl.

Da quest’anno, i residenti del centro storico (Ztl 1-2-3) potranno scegliere tra due differenti tipologie di permesso:

1) Sarà possibile rinnovare il permesso da 25 euro annui per la sosta su strisce gialle e sulle zone miste del settore di appartenenza, confermando le stesse modalità di sosta previste fino a oggi.

2) Sarà possibile sottoscrivere un permesso speciale, da 75 euro annui, per la sosta su strisce gialle, su tutte le strisce blu di tipologia mista (a qualsiasi ora) e su tutti i posti auto blu di tipologia esclusiva (dalle ore 18:00 alle ore 9:00 del giorno successivo). Per conoscere l’elenco delle zone autorizzate alla sosta con il permesso speciale, è possibile scaricare l’allegato presente sul sito della Saba. (www.sabait.it).

Per i residenti del quartiere di Campo Parignano sarà invece possibile richiedere o rinnovare il permesso Ztl 4, da 25 euro annui, per la sosta su tutti gli stalli blu del quartiere.

Resta altresì confermata la possibilità di richiedere o rinnovare il permesso Ztl in qualità di ditta (al costo di 175 euro annui).

Al fine di rispettare le misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed evitare assembramenti, i rinnovi verranno eseguiti secondo le seguenti modalità:

1) E’ necessario presentarsi presso gli sportelli della Saba con i moduli già compilati in tutte le loro parti (i moduli possono essere ritirati presso gli uffici Saba, dal lunedì al sabato con orario 8:30-12:30, o scaricati direttamente dal sito www.sabait.it).

Non è possibile compilare i moduli presso gli sportelli della Saba.

2) Il rinnovo deve avvenire con pagamento in contanti.

3) Coloro che volessero effettuare il pagamento con carta, devono necessariamente fissare un appuntamento telefonando al numero 0736-259889 (per motivi logistici e per evitare assembramenti, non è possibile effettuare il pagamento con carta senza preventivo appuntamento).

4) Onde evitare code e assembramenti, i moduli, già compilati, dovranno essere lasciati presso gli sportelli della Saba affinché vengano effettuate le procedure di rinnovo. Nel pomeriggio sarà poi possibile ritirare il permesso presso gli stessi uffici.

