Corso prevalentemente Pratico, ma è prevista anche una base teorica necessaria per conoscere la natura e le caratteristiche degli ingredienti che compongono l’impasto base di una pizza.

CASTEL DI LAMA – Dal 25 gennaio prenderà il via corso di Pizzaiolo della durata di 30 ore organizzato da SER formazione, ente accreditato dalla Regione Marche.

Corso prevalentemente Pratico, ma è prevista anche una base teorica necessaria per conoscere la natura e le caratteristiche degli ingredienti che compongono l’impasto base di una pizza. La parte pratica è basata sulla preparazione degli impasti e delle palline, nella loro stesura, farcitura e cottura. Questo conferirà al corsista sempre più dimestichezza e velocità nell’utilizzo delle attrezzature (impastatrici, banco di lavoro, pale e forni) rendendolo capace di poter affrontare il mestiere subito dopo la fine del corso. Al termine del corso verrà rilasciato l’Attestato H.A.C.C.P (ex libretto di idoneità sanitaria).

Il requisito fondamentale per la partecipazione al corso è la maggiore età.

INFORMAZIONI

Insegnanti Qualificati

Un Team Qualificato che comprende Maestri Pizzaioli e Docenti Professionisti del Settore.

Luogo

Pizzeria Intercity, Via Europa n.1 – Castel di Lama

Materie

Ingredienti, impasti, attrezzature, lievitazioni, manipolazioni, farcitura e cottura.

Modalità Pagamento

Il costo del corso è di € 350.00 + iva // Attestato H.A.C.C.P. € 60.00 + iva pagabili in un’unica soluzione.

In Breve:

Inizio/ Fine: 25 Gennaio ‘22 – Febbraio ’22

Giorni e orari: Martedì e Mercoledì dalle 18.00 alle 21.00

Durata: 30 ore Luogo: Pizzeria Intercity Castel di Lama (AP)

Le domande di iscrizione devono essere compilate e consegnate presso la Sede Formativa in Via Fabriano,17 Ascoli Piceno o via mail info@serformazione.it

Coordinatrice Ascoli Piceno – Monica 3332481553 / Amato Laurenzi 3317917879

Documenti allegati

MODULO ISCRIZIONE CORSO PIZZAIOLO.pdf

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.