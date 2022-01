OFFIDA – Conclusa la sessione di vaccinazione presso il palazzetto dello sport.

Sono state somministrate 312 dosi di cui 22 prime dosi.

“Un ringraziamento al personale Asur, medici ed infermieri, ed all’Area Vasta 5 e Regione che hanno reso possibile questa opportunità.

Grazie ai Carabinieri in Congedo per il supporto logistico, ai nostri ragazzi del servizio civile ed al personale degli uffici comunali per l’organizzazione – dichiara il sindaco di Offida Luigi Massa in una nota – Continuiamo a vaccinarci questa pandemia la fermeremo solo così” – conclude.

