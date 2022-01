ASCOLI PICENO – Con un comunicato stampa, l’Ascoli Calcio annuncia di aver acquisito a titolo definitivo dal Pordenone le prestazioni sportive del difensore Nicola Falasco fino al 30 giugno 2023 con opzione per un ulteriore anno.

Padovano di Piove di Sacco, Falasco è un terzino sinistro, nato il 5 ottobre 1993 e cresciuto nel settore giovanile del Brescia. A diciotto anni la prima esperienza fra i professionisti, in Lega Pro, con la Feralpi Salò per una stagione (13 presenze e 1 gol). Nella stessa categoria matura esperienze col Viareggio (25 presenze in un anno) e con la Pistoiese (40 presenze in una stagione e mezza). Nella s.s. 2015/16 approda in Serie B nel Cesena (19 presenze) e l’anno successivo nell’Avellino (23 presenze e 1 gol). Seguono le due stagioni al Perugia (45 presenze e 2 gol) e l’ultimo anno e mezzo nelle file del Pordenone, squadra di provenienza, con cui ha messo a referto 42 presenze, 2 gol e 3 assist. Il neo bianconero vestirà la maglia n. 54.

