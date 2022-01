La Pro Loco: “Nei limiti delle restrizioni in vigore, stiamo comunque valutando la fattibilità di alcune iniziative da porre in essere per portare avanti, anche solo simbolicamente, questa nostra secolare e sentita tradizione”

CASTIGNANO – Di seguito una nota diffusa il 19 gennaio dalla Pro Loco di Castignano.

L’attuale situazione e le connesse misure di contrasto al Covid19 anche quest’anno, impongono a noi della Pro Loco di Castignano, in accordo con l’Amministrazione Comunale, di annullare gli eventi canonici dello storico Carnevale Castignanese.

Nei limiti delle restrizioni in vigore, stiamo comunque valutando la fattibilità di alcune iniziative da porre in essere per portare avanti, anche solo simbolicamente, questa nostra secolare e sentita tradizione.

La tradizione non è solo Carnevale&Moccoli, ma in essa e soprattutto, un modo tutto nostro di viverla.

Ciò che più ci caratterizza agli occhi di chi ci guarda “da fuori” è il saper accogliere e coinvolgere, è l’immenso, inenarrabile, appassionato “abbraccio della folla” di cui siamo capaci!

Il Covid non ci sta togliendo solo il Carnevale. A tutti, ma a noi a maggior ragione, il Covid sta togliendo il cantare con un’unica voce, il respirare quell’atmosfera elettrizzante e unica che siamo capaci di creare quando siamo uniti. Ci sta togliendo l’insieme.

E’ con questa consapevolezza che quest’anno “il ricordare” dovrebbe essere non solo richiamare alla memoria Moccoli e Carnevale, ma anche e soprattutto, non dimenticare chi siamo, come sappiamo essere coltivando le nostre tradizioni.

