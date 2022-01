Per mettere gli autotrasportatori al corrente dei nuovi termini di validità, Cna Fita Marche ha elaborato delle tabelle riassuntive delle proroghe disposte dal Ministero. In questo articolo il link dal quale scaricarle

ASCOLI PICENO – La Cna Picena comunica che tramite una circolare dedicata il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il rilascio e il rinnovo.

Le principali novità varate per far fronte alle difficoltà legate all’emergenza sanitaria in corso riguardano patenti – anche in ottica conseguimento e rinnovo – Cqc e Cap, Adr, attestati di fine corso, attestazioni sanitarie e revisione di veicoli e rimorchi.

Per mettere gli autotrasportatori al corrente dei nuovi termini di validità, Cna Fita Marche ha elaborato delle tabelle riassuntive delle proroghe disposte dal Ministero.

Le tabelle sono scaricabili dal sito della Cna Picena e disponibili al seguente link: https://www.cnapicena.it/autotrasporti-proroga-documenti-abilitazioni/

Si ricorda che gli uffici della Cna Picena di Ascoli e San Benedetto sono a disposizione per ulteriori informazioni.

