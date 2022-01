La decisione è stata presa al fine di incrementare la dotazione di posti letto Covid di terapia intensiva, semintensiva e ordinari, senza ulteriori aggravi per il personale sanitario in servizio

ASCOLI PICENO – Pubblichiamo una nota ricevuta dall’Area Vasta 5 nella persona del direttore, il Dottor Massimo Esposito.

A partire dal 21 gennaio, come già rappresentato in sede di Tavolo sindacale riunitosi presso la Direzione di Area Vasta 5 nonché concordato a livello regionale e Asur, al fine di incrementare la dotazione di posti letto Covid di terapia intensiva, semintensiva e ordinari, senza ulteriori aggravi per il personale sanitario in servizio, verrà predisposta una riduzione temporanea dei posti letto disponibili presso l’U.O.C. Medicina Interna dello stabilimento ospedaliero “C. e G. Mazzoni” di Ascoli Piceno.

La riduzione dei suddetti posti letti verrà giornalmente compensata per i ricoveri urgenti da Pronto Soccorso dalle Strutture sanitare convenzionate di AV5, senza ulteriore aggravio per il budget aziendale.

Si ribadisce che tutte le attività sanitarie programmate dell’Area Medica resteranno garantite.

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari di questa Area Vasta per l’encomiabile spirito di servizio e l’abnegazione dimostrata in questi due anni di emergenza pandemica.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.