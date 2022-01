ASCOLI PICENO – Pubblicato sul sito istituzionale l’avviso “Manifestazione di interesse per l’inserimento delle attività degli operatori economici privati che offrono servizi ai turisti all’interno del sito web visitascoli.it”

La promozione del territorio della città di Ascoli Piceno, dal punto di vista sia turistico che culturale, economico e sociale rientra tra gli obiettivi strategici di questa amministrazione comunale. A tal fine, tra le altre cose, è stato attivato il portale internet denominato “VisitAscoli” che si pone come punto di riferimento per tutti coloro che vogliono visitare Ascoli Piceno e in cui sono contenute tutte le notizie utili per godere pienamente delle bellezze della città.

Si invitano tutti gli operatori economici privati che offrono servizi ai turisti e che intendono inserire gratuitamente le proprie attività all’interno del sito web VisitAscoli.it a presentare apposita domanda in carta semplice, secondo il modello allegato al presente avviso.

L’avviso di manifestazione di interesse è stato approvato con determina dirigenziale numero 103/2022, in esecuzione della delibera di giunta comunale numero 399/2021.

Termine per la presentazione della domanda: 15 febbraio.

Per maggiori informazioni:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20246

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.