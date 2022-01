Cosenza, ore 14

stadio “San Vito-Marulla, ventesima giornata del campionato di Serie

Ascoli a quota 29 punti in classifica sfida i rossoblù che navigano nei bassi fondi a quota 16 punti. Sottil conferma Bellusci e Tsadjout nel suo 4-3-1-2, esordio per Falasco.

Note: Chiuso il Settore Ospiti per i provvedimenti restrittivi Covid-19. Presenti in tribuna il presidente Neri, il direttore generale Tanzi ed il vicepresidente Di Maso.

Prima dell’inizio del match sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex allenatore rossoblù Gianni Di MarzIo, con i calciatori calabresi che scenderanno in campo con il lutto al braccio.

FORMAZIONI UFFICIALI

COSENZA (4-3-1-2): Matosevic; Bittante, Rigione, Hristov, Liotti; Carraro (72′ Florenzi), Palmiero, Situm (46′ Vallocchia); Boultam (72′ Caso); Pandolfi (53′ Tiritiello), Millico. A disposizione: Sarri, Corsi, Venturi, Pirrello, Cimino, Gerbo, Arioli. Allenatore: Occhiuzzi

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Bellusci, Quaranta, Falasco (47’ st D’Orazio); Collocolo, Caligara, Eramo (22’ st Iliev); Saric (39’ st Buchel); Tsadjout (39’ st De Paoli), Bidaoui (47’ st Palazzino). A disp.: Guarna, Raffaelli, Salvi, Tavcar, Avlonitis, Franzolini. All. Sottil

ARBITRO: Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia Assistenti sono Fabiano Preti di Mantova e Gianluca Sechi di Sassari. Quarto Ufficiale Sig. Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia, al VAR Luca Massimi di Termoli, AVAR Gamal Mokhtar di Lecco.

RETI: 6′ Collocolo, 54′ autorete Tsajoudt, 70′ Caligara, 85′ Iliev

AMMONITI: Bittante, Millico (C.), Eramo, Tsajoud, Faladco(A.)

ESPULSIONE: Bittante per doppia ammonizione 52′

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ termina il match

93′ Palazziono conquista una punuizione al limite dell’area a sinistra, Buchel colpisce la barriera

90′ 4 minuti di recupero

85′ GOL ASCOLI, Iliev con un sinistro a volo conclude in rete dopo un’azione insistita di Bidaoui che come al solito sfonda in area sulla sinistra e mette al centro sulla deviazione si avventa il bulgaro e infila in porta

76′ Iliev di testa che serve Saric che scivola sul pallone e travolge Liotti palla che poi Tsajoudt mette in porta ma l’arbitro giudica falloso lo scontro di Saric e ferma tutto

75′ bordata di Saric che sfiora il palo dai 25metri con un rasoterra potente

74′ Ammonito Millico per fallo su Quaranta a metà campo

70′ RIGORE E GOL ASCOLI. Sul dischetto Caligara, tiro potente toccato da Matosevic che si infila comunque in rete

69′ RIGORE ASCOLI. Dopo uno bello scambio Iliev, Saric e Bidaouoi, l’esterno entra in atra e viene atterrato da Tiritiello

56′ ancora Bidaoui entra in area e cerca un piazzato sul secondo palo che termina a lato

55′ occasione Cosenza in contropiede, LEali smorza tutti gli entusiasmi anticipando Millico

54′ AUTORETE punizione per il Cosenza dal lato destro dell’area bianconera, Vallocchia batte cercando il secondo palo, sfortunato autogol di Tsajoudt di testa che infila dove Leali non può arrivare

53′ Occhiuzzi cerca subito di riequilibrare la squadra con Tiritiello subentra a Pandolfi

52′ Bittante per doppia ammonizione viene espulso per fallo a gioco fermo, manata su Eramo

48′ Bidaoui sfonda sulla sinistra, serve Saric a centro area che si divora il raddoppio spedendo alto da ottima posizione un rigore in movimento

46′ Nel Cosenza entra Vallocchia al posto di Situm

PRIMO TEMPO

45′ termina la prima frazione

40′ sinistro dalla distanza di Caligara che esce di poco, dopo un’azione confusa in area di Bidaoui e Saric

37′ punizione per il Cosenza sulla destra, batte Palmiro cross in area, confusion e fischio dell’arbitro che vede un fallo di Liotti su Bellusci

28′ accellerata di Bidaoui sulla sinistra che al limite dell’area sfodera un tiro potente che si schianta sulla traversa

22′ azione convulsa del Cosenza, alla fine Liotti cerca il tiro che viene ribattutto e sfonda palla al piede in area e cade dopo un contrasto con Caligar, consulto Var che fa ripartire il gioco

13′ rischia ancora Leali, tiro dal limite di Boultam che sfiora il aplo all destra del portiere bianconero

12′ occasione Cosenza, Carraro riceve in area sulla destra, un tiro -cross che termina di poco sul fondo

10′ punizione per fallo su Collocolo dai 30 metri sulla destra, schema che porta ad un nulla di fatto

6′ GOL ASCOLI. Collocolo infila con un perfetto rasoterra, dopo una manovra del Picchio portata avanti da Bidaoui con uno scambio perfetto tra Tsajoudt, Falasco ed Eramo poi a rifinire per l’accorente Collocolo

2′ Bidaoui si libera in mezzo a tre sulla sinistra, entra in area, tiro smorzato che termina sui piedi di Tsadjout che si gira e tira, pallone in corner e controllo VAR

0- inizia il match

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.