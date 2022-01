Il prolungarsi della fase pandemica ha spinto un grande numero di utenti a puntare sul ramo farmaceutico: le società produttrici di vaccini e di materiale sanitario continuano a performare molto bene, tuttavia esse non sono le uniche opportunità che è possibile cogliere in questo momento. Scopri di più

Secondo le previsioni dei principali analisti finanziari, l’andamento della Borsa in questo inizio 2022 dovrebbe mantenersi positivo, sebbene sulla ripresa economica pesino ancora le restrizioni dovute alla quarta ondata di contagi da Covid. La situazione pandemica in netto peggioramento, però, non sembra scoraggiare gli investitori che, ottimisti per quanto riguarda il ruolo risolutivo svolto dai vaccini, stanno accordando fiducia ai mercati. A incidere sulla ripresa dell’economia, però, non c’è solo Omicron: l’inflazione e il conseguente rialzo dei prezzi sono un tema al centro dell’interessa della politica finanziaria già da alcuni mesi. Le proiezioni sulla Borsa, comunque, si mantengono ancora positive, visto l’impegno profuso dai principali paesi occidentali, nel contenere gli aumenti sul caro vita.

Data la situazione sostanzialmente positiva, quindi, sono in molti a chiedersi su quali campi dell’industria puntare. Il prolungarsi della fase pandemica ha spinto un grande numero di utenti a puntare sul ramo farmaceutico: le società produttrici di vaccini e di materiale sanitario continuano a performare molto bene, tuttavia esse non sono le uniche opportunità che è possibile cogliere in questo momento.

Quali azioni comprare

Tra i migliori titoli da acquistare quest’anno spiccano quelle della casa automobilistica Tesla. La società presieduta dal Elon Musk è da tempo ai vertici del settore automotive e le sue azioni non sono da meno: secondo alcuni analisti potrebbero aumentare ancora di valore, raggiungendo quota 1.250 dollari. Altrettanto interessanti sono i titoli di una delle Big Tech più famose al mondo, ovvero Amazon. Il gigante dell’e-commerce, infatti, è oramai presente in vari settori strategici, come quello del food delivery e dell’entertainment: nel suo caso la pandemia, e le relative restrizioni sugli spostamenti, hanno contribuito ad aumentarne notevolmente il fatturato.

Per quanto riguarda il comparto italiano, secondo gli esperti vale la pena di tenere sott’occhio i titoli legati alla trasformazione green. Si tratta di aziende innovative che si sono poste a capofila di quel movimento di rinnovamento ecologico tanto auspicato dal governo italiano; tra loro spicca il ruolo chiave di Enel, il gigante dell’energia che in questi ultimi anni ha puntato molto sulle risorse ecosostenibili e rinnovabili. In alternativa, una società dallo sviluppo decisamente promettente è Nexi che, dopo appena pochi mesi dal suo debutto a Piazza Affari, ha già segnato ottimi risultati. Per quanto riguarda le azioni asiatiche, invece, dalle società produttrici di consolle dedicate al gaming, ai colossi del settore e-commerce come AliBabà, sono diverse le opzioni interessanti per chi desidera investire in quest’area geografica.

Come investire in azioni

Per investire in azioni in modo pratico e sicuro ci si può affidare alle piattaforme di trading che operano online. Si tratta di broker che fungono da mediatore tra l’utente e i mercati finanziari, esattamente come farebbe una banca di investimento. Fare trading online è perfettamente legale, tuttavia è consigliabile affidarsi solo a operatori certificati e in possesso delle principali licenze. In Italia è la Consob l’ente che si occupa di attestare la legalità dei broker e di vigilare sulla loro attività, mentre per l’Europa è valida la licenza CySEC e nel Regno Unito quella della FCA.

Le piattaforme di trading più apprezzate dagli utenti sono quelle definite multi-asset, ovvero quelle che mettono a disposizione diverse tipologie di prodotti finanziari. Chi desidera investire in azioni facendo trading, ha anche l’opportunità di sfruttare i CFD, ovvero i contracts for difference. Questo prodotto finanziario di tipo derivato permette di investire in titoli anche molto costosi limitandosi a speculare sull’andamento del loro sottostante e quindi senza esporsi eccessivamente a livello finanziario.

