L’attrice e cantante ascolana si esibirà nel corso dell’ultima serata del Festival all’interno del contest “Casa Sanremo The Club”, in cui proporrà il suo nuovo inedito “Ego-insta”.

ASCOLI PICENO – Dopo il Festival del Cinema di Venezia dello scorso settembre, l’attrice e cantante ascolana Giorgia Fiori, in arte Gladiah, prenderà parte parte a una delle più importanti e note manifestazioni canore italiane: la 72° edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in programma dal 1 al 5 febbraio.

La cantante ascolana si esibirà nel corso dell’ultima serata del concorso all’interno di “Casa Sanremo”, dove è in programma la finale della prima edizione del contest “Casa Sanremo The Club”, in cui proporrà il suo nuovo inedito dal titolo “Ego-insta”, composto a quattro mani insieme al noto dj producer internazionale Francesco Contadini, in arte KeeJay Freak , ed edito dall’etichetta musicale “Smilax Publishing”.

La canzone è un pezzo dance dal ritmo coinvolgente e con testo rigorosamente in italiano, orecchiabile e, dunque, facile da memorizzare, cosa che dovrebbe suscitare ampi consensi da parte del pubblico. Da quindici anni cuore pulsante del Festival della canzone italiana, “Casa Sanremo” è un bel contenitore di eventi collaterali legati al Sanremo ufficiale, dunque una buona opportunità per Giorgia Fiori di farsi conoscere meglio a un pubblico più vasto. Quest’anno, inoltre, ci sarà una novità assoluta a “Casa Sanremo”, cioè il primo contest dedicato alla musica Club, dove saranno presentati i 18 finalisti, tre per ogni serata, e le esibizioni live di ognuno e Giorgia Fiori si esibirà, appunto, sabato 5 febbraio insieme ad altri due colleghi musicisti emergenti.

