ARQUATA DEL TRONTO – “Sono risultato positivo al Covid-19. Sono asintomatico e in buone condizioni. Sono operativo da casa. Scrivo per rassicurare tutti e anche per ribadire che dobbiamo abituarci a convivere con questo virus. Ho fatto la terza dose un mese fa e la funzione del vaccino e’ di depotenziare il virus. Condivido con voi questa situazione personale per dare un messaggio di speranza. Forza e coraggio il periodo più difficile è alle spalle. Ce la faremo”.

Così il sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi, in una nota diffusa il 24 gennaio 2022.

