MONSAMPOLO DEL TRONTO – E’ attivo il servizio destinato agli studenti della scuola primaria e dell’infanzia di Monsampolo del Tronto che permetterà agli alunni di eseguire gratuitamente, nelle classi in cui si verificheranno uno o più casi di Covid, tamponi antigenici a tempo zero (T0), ossia entro le 48 ore, a distanza di cinque giorni dal primo test (T5) e di uscita (T10) a distanza di 10 giorni dal primo test, presso la Farmacia Rocchegiani di Stella di Monsampolo.

“Per venire incontro alle esigenze delle famiglie – dichiara il Sindaco Massimo Narcisi – e per garantire la continuità scolastica e la sicurezza dei nostri alunni, in accordo con il Dirigente Scolastico, abbiamo stipulato un accordo con la Farmacia per la somministrazione gratuita di tamponi antigenici agli studenti delle nostre scuole. Sarà il Comune a farsi carico dei costi, con la Scuola che invierà direttamente alla farmacia l’elenco degli alunni che dovranno effettuare il test. Una volta ricevuti i dati, sarà poi la stessa a comunicare alle famiglie la data e la fascia oraria, evitando così lunghe attese e disagi ai genitori”

