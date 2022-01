Si tratta della prima proposta nella Regione Marche. Grande soddisfazione per l’amministrazione comunale di Montalto e per il preside Maurilio Piergallini

MONTALTO – Il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato lo storico Liceo Classico di Montalto delle Marche a iniziare, da settembre 2022, un percorso di studi quadriennale.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 28 gennaio 2022.

Si tratta della prima proposta di questo genere nella Regione Marche, un’opportunità unica per intraprendere un percorso di eccellenza e raggiungere le più alte competenze classico-liceali in 4 anni, quindi con tempistiche in linea con il resto d’Europa.

Il percorso garantisce strategie didattiche innovative, l’utilizzo efficace di nuove tecnologie, stage all’estero, studio delle grammatiche comparate, potenziamento delle discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), l’introduzione del Clil (Content and Language Integrated Learning), e convenzioni con le migliori università italiane, europee ed extraeuropee.

Grande soddisfazione per questo obiettivo raggiunto dall’amministrazione comunale di Montalto insieme al Preside Maurilio Piergallini, convinti di aver anticipato una tendenza strategica per il futuro dei nostri ragazzi. “Siamo anche felici e orgogliosi di essere i primi a proporre un percorso di studi di questo genere nelle Marche. Montalto, con azioni concrete come questa, punta ad essere sempre più un riferimento per le giovani generazioni della Città e di tutto il territorio, e si impegna per un percorso di crescita e innovazione dell’entroterra che passa, prima di tutto, da cultura e formazione” – dichiara Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche.

Se scegliere un Liceo Classico significa preferire una scuola che aiuta a sviluppare un metodo di studio adatto a frequentare qualsiasi università e che aumenta la capacità di comprensione, analisi e interpretazione della realtà grazie allo studio dell’educazione linguistica, la proposta in 4 anni di Montalto delle Marche garantisce anche un percorso più al passo con i tempi, più breve ma fortemente innovativo. Meno anni ma non meno qualità quindi: strumenti nuovi, tecnologia potenziata e metodologie didattiche all’avanguardia per un apprendimento mirato ed efficace, e la maturità anticipata per permettere agli studenti di iniziare prima l’università ed entrare nel mondo del lavoro.

Focus sul quadro orario per il Liceo Classico in 4 anni di Montalto delle Marche:

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 8 alle 13, dal lunedì al sabato.

Il primo e secondo anno è previsto un rientro pomeridiano di 3 ore, da effettuare in Ddi (Didattica Digitale Integrata), in orario da definire.

Il terzo e quarto anno sono previsti 2 rientri pomeridiani, 1 in Ddi e 1 in presenza.

Per ulteriori informazioni e/o dubbi è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Linda Cameli al numero 349 4661738.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.