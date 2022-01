ASCOLI PICENO – Nuovo arrivo in casa Ascoli che ha acquisito a titolo definitivo dal Lecce le prestazioni sportive di Luca Rudolf Paganini. Il calciatore ha sottoscritto un contratto fino al prossimo 30 giugno con opzione per il rinnovo. Indosserà la maglia numero 7.

Nato a Roma l’8 giugno 1993, Paganini è un centrocampista esterno, cresciuto nei settori giovanili di Tor di Quinto e Roma. Dopo sei anni nel club giallorosso, approda nelle giovanili del Frosinone per poi esordire a soli 17 anni in prima squadra nel match di Coppa Italia contro la Reggina. Coi ciociari resta dieci anni, inframmezzati dalla brevissima esperienza al Fondi a inizio carriera, e ottiene due promozioni in Serie A e una in B, scendendo in campo 195 volte, realizzando 28 gol e 18 assist. 41 le presenze in massima serie e 4 i gol messi a segno. Nell’ultimo anno e mezzo Paganini ha vestito la maglia del Lecce, club di provenienza, collezionando 30 presenze e 1 gol.

