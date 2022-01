ASCOLI PICENO – L’Ascoli presenta l’ultimo acquisto del mercato di gennaio, l’esterno Luca Paganini arrivato dal Lecce a titolo definitivo.

“Ho lasciato un Lecce che stava disputando un gran campionato – afferma il neo bianconero – ma non ho esitato ad accettare questa nuova sfida, perché, a vedere dalle partite, dalla squadra e dal progetto, l’Ascoli ha le carte in regola per fare bene, è stata una scelta voluta e sono veramente contento e pronto a iniziare questa nuova sfida. Inizialmente della trattativa se ne stava occupando il mio agente, ma, col passare del tempo, mi sono informato, tante persone mi hanno consigliato di venire qui, ma comunque avevo un’idea mia in testa: sapevo che questa era una squadra giovane, con voglia di fare e di mettersi in mostra e quindi è una sfida che ho accettato immediatamente. Col Frosinone abbiamo fatto una cavalcata storica, con Federico Dionisi ho un legame forte da sempre, siamo rimasti sempre in contatto, nei giorni di trattativa l’ho sentito con più frequenza, siamo amici. Ha doti fuori dal normale, è un leader, un capitano, ha entusiasmo e carisma, mi ha parlato benissimo di questo posto, sono contentissimo di avere qui un capitano come lui. Ritrovo qui anche ragazzi che conosco di nome o per averli affrontati da avversari”.

“Il mio ruolo preferito? – continua Paganini – Sono a completa disposizione del mister e della squadra, mi piace molto inserirmi in area, nei ruoli sono abbastanza versatile, il mister mi posizionerà dove riterrà più utile. A casa regnano da sempre l’amore e la passione per lo sport, al di là di quale attività si pratichi. C’è la cultura della corretta alimentazione, della disciplina, dell’allenarsi. I miei non mi hanno mai spinto a fare danza, ma a fare attività sì. Ho praticato tanti sport, tranne la danza perché non sono portatissimo, ma dai miei genitori ho acquisito tanta costanza negli allenamenti. Un calciatore si allena 2-3 ore al giorno contro le 8-9 della danza e poi vedi questi ballerini, sempre freschi e leggeri, è incredibile. Mamma e papà spesso vengono a vedermi giocare. Il mio gol contro l’Ascoli di due anni fa? Speriamo di invertire la rotta e fare gol al contrario quest’anno, quel gol lo ricordo bene, quella era un’annata importante, ma spero di invertire la rotta ed essere decisivo per l’Ascoli già a partire dalla prossima partita”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.