ASCOLI PICENO – Notizia importante per il capoluogo.

Giovedì 24 febbraio 2022: è questa la data in cui uscirà, nelle sale cinematografiche, “L’ombra del giorno”.

Un film interamente girato ad Ascoli, e anche alla Riserva Sentina.

Così il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, in una nota diffusa il 28 gennaio: “Ringrazio ancora una volta il regista Giuseppe Piccioni per l’impegno e la passione mostrati fin dall’inizio di questa avventura, e tutti i protagonisti del film, a partire dall’attore e produttore Riccardo Scamarcio e dall’attrice Benedetta Porcaroli. Un ringraziamento va anche alla Regione Marche, a partire dal presidente Francesco Acquaroli e dall’assessore alla cultura Giorgia Latini, e alla Fondazione Carisap, con il presidente Angelo Davide Galeati, per aver creduto e investito su questo progetto”.

