CASTIGNANO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 29 gennaio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

I pompieri di Ascoli Piceno in queste ore sono intervenuti nel Comune di Castignano per soccorrere un cacciatore scivolato in un dirupo.

Sul posto la squadra, in collaborazione al personale 118 presente, ha stabilizzato la persona infortunata e curato l’area per favorire l’atterraggio dell’elicottero 118 che, giunto sul posto ed impossibilitato ad eseguire la manovra, ha verricellato il cacciatore e lo ha trasportato presso l’ospedale di Ascoli Piceno.

Sul posto anche i carabinieri di Castignano.

