ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio comunica di aver definito il trasferimento di Abdelhamid Sabiri all’UC Sampdoria a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Il Club bianconero saluta Hamid e gli augura le migliori fortune professionali in maglia blucerchiata.

Il fantasista che i bianconeri avevano prelevato dal Paderborn ha regalato perle indimenticabili ai tifosi e ha sicuramente dimostrato il suo valore, a fasi alterne ma facendo vedere lampi di classe, il trequartista marocchino sbarca così in serie A, dopo che in estate aveva rotto i rapporti poi ricuciti con compagni e tecnico proprio per l’ambizione di salire di categoria.

Arrivato nell’estate 2020, saluta l’Ascoli dopo 42 presenze e 11 gol in due stagioni di serie B.