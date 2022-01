OFFIDA – In attesa della riapertura della biblioteca comunale di Offida, l’amministrazione ha deciso di donare dei libri alle scuole.

Data la situazione pandemica in corso, i lavori di ristrutturazione post-sisma nell’edificio che ospita la biblioteca e soprattutto grazie alla consapevole dell’importanza della lettura anche in famiglia e già a partire dall’età prescolare, l’Amministrazione ha deciso di rendere comunque fruibili i libri per tutti gli studenti.

Sono stati distribuiti 170 albi illustrati alla Scuola dell’Infanzia, 90 libri alla Scuola Primaria e 47 alla Scuola Secondaria.

“Attraverso la lettura – commenta l’Assessore Isabella Bosano – bambini e ragazzi hanno la possibilità di conoscere nuovi mondi e nuove storie, di fare e farsi domande, stimolando la propria immaginazione. La scelta di questi libri alla scuola, in attesa che riapra un luogo importante per la cultura come la biblioteca cittadina, vede confermare l’attenzione di questa Amministrazione verso la crescita culturale dei nostri ragazzi, in stretta sinergia con l’Istituzione Scolastica”.

