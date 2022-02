L’associazione auspica che la valorizzazione del patrimonio culturale di Ascoli e del Piceno possa contribuire in maniera sensibile al percorso di ripresa avviato nel 2021, dando nuova linfa a una provincia che attualmente può vantare il quarto posto in Italia per densità di startup.

ASCOLI PICENO – La Cna Picena esprime la sua soddisfazione per la conferma di Ascoli tra le 10 migliori candidate al titolo di capitale italiana della cultura 2024 individuate dall’apposita commissione nominata dal ministro Dario Franceschini.

Un traguardo atteso e particolarmente significativo, che in attesa del verdetto delle audizioni pubbliche del 3 e 4 marzo proietta il dossier ascolano tra i migliori del panorama nazionale, con una rinnovata visibilità che nelle prossime settimane porterà con sé benefici non solo in ambito culturale, ma anche per il tessuto imprenditoriale del Piceno.

“Il giudizio della commissione premia il grande lavoro di squadra portato avanti dal capoluogo e dalle realtà pubbliche e private limitrofe – commenta Arianna Trillini, presidente della Cna Picena -. La valorizzazione delle nostre aree interne è un obiettivo che come Cna condividiamo pienamente: è per questa ragione che siamo costantemente al fianco delle imprese, fornendo loro il dovuto sostegno per affrontare al meglio la sfida della ricostruzione”.

In quest’ottica, la Cna Picena auspica che la valorizzazione del patrimonio culturale di Ascoli e del Piceno possa contribuire in maniera sensibile al percorso di ripresa avviato nel 2021, dando nuova linfa a una provincia che attualmente può vantare il quarto posto in Italia per densità di startup.

“Un risultato del genere dimostra ancora una volta che Ascoli ha imboccato un percorso virtuoso – dichiara Francesco Balloni, direttore della Cna Picena – che grazie all’importante progettualità messa in campo dai partner del progetto potrà arricchirsi già dalle prossime settimane di nuove opportunità per le nostre imprese. Il Piceno è un territorio attivo, caratterizzato da giovani imprenditori pronti a mettersi in gioco per affrontare le sfide del futuro. È con questo stesso atteggiamento che Ascoli deve continuare a crederci fino in fondo, proseguendo così lungo la strada tracciata negli ultimi mesi con sacrifici e lungimiranza”.

