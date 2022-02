Una giornalista della Cnn Travel, Julia Buckley, ha recentemente definito così Ascoli in un suo articolo raccontando la storia della città delle 100 torri tramite il materiale “che si colora di rosa al tramonto e brilla sotto i lampioni della sera”, ossia il travertino

ASCOLI PICENO – Un momento importante per Ascoli Piceno, una città alla ribalta internazionale.

Oltre a essere tra le 10 finaliste candidate a diventare Capitale Italiana della Cultura 2024, una giornalista di della Cnn Travel, Julia Buckley, l’ha recentemente definita in un suo articolo “La città che risplende di notte”.

L’autrice ha raccontato la storia della ‘Città delle 100 torri’ tramite il materiale principe che la caratterizza, che la fa brillare ,“che si colora di rosa al tramonto e brilla sotto i lampioni della sera”: il travertino.

Un elemento che caratterizza oltre al patrimonio pubblico, come Piazza del Popolo, anche parte dell’immobiliare, una di quelle tipicità di cui è sempre alla ricerca lo straniero che vuole trasferirsi in Italia e che viene stimolato a conoscere una città, una zona nuova, grazie ad attività di promozione territoriale, come un articolo sulla Cnn Travel.

Nel 2021 la provincia picena è stata la seconda più ricercata nelle Marche da parte degli stranieri con richieste provenienti dagli Stati Uniti al 22,85%, Germania 13,04%, Regno Unito 9,36, Canada 7,67%, Olanda 7,21%. Questo secondo i dati dell’unico portale immobiliare italiano per l’estero che ha sede proprio a Grottammare, Gate-away.com.

Tre i comuni preferiti ci sono Montefiore dell’Aso 20,25%,Ripatransone 20,09%,Acquaviva Picena 10,12% Montalto Delle Marche 8,44%, Cupra Marittima 7,98%, Offida 5,37%, Ascoli Piceno 4,75%, Castignano 3,83%, San Benedetto del Tronto 3,07%, Monsampolo del Tronto 2,3%.

Gran parte delle ricerche (85,89%) sono indirizzate verso una casa, di cui il 23,31% per casolare il 14,72% case indipendenti, il 12,42% dimore storiche. Gli stranieri cercano un immobile restaurato/abitabile per il 68,25%, con giardino (64,11%), piscina (17,79%) e terreno (37,73%). per un valore medio di 360.222 euro.

