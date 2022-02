ANCONA – “La tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tema su cui ha giustamente richiamato l’attenzione anche il presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso di insediamento, è un’emergenza anche nelle Marche; e la Regione, tramite le Asl, è chiamata a programmare e svolgere le attività di prevenzione per la tutela della salute. Dunque, che soprattutto nei cantieri del sisma manchino gli ispettori per fare i dovuti controlli è di una gravità inaudita, perché così facendo si mettono in pericolo le vite dei lavoratori e, in sub ordine, si rischiano di perdere risorse preziose per la Ricostruzione”.

A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, che domani 8 febbraio discuterà in aula un’interrogazione al presidente della giunta Francesco Acquaroli per conoscere se l’Asur Marche e le Aree vaste 3, 4, e 5 abbiano adottato tutti i provvedimenti di relativa competenza per l’attuazione dei Protocolli di legalità siglati presso le Prefetture dell’area del sisma, nonché quelli previsti dall’Accordo di Collaborazione sottoscritto lo scorso 30 aprile tra il Commissario straordinario del governo e il ministero dell’Interno, il quale attiva tutte le procedure che dovranno essere seguite nei cantieri, sia pubblici che privati, anche attraverso sistemi di rilevazione elettronica delle presenze di uomini e mezzi, ai fini dei controlli affidati alle autorità proposte.

“Tutti – spiega Cesetti – hanno riconosciuto l’importanza dei protocolli e dell’Accordo di Collaborazione, ma i buoni propositi rischiano di rimanere tali se la giunta regionale continuerà a voltarsi dall’altra parte di fronte alla loro mancata applicazione. Emblematico è il caso di Ascoli, dove da mesi si attende che l’Asur Marche proroghi l’incarico di un responsabile di settore e proceda all’assegnazione del personale necessario alla struttura designata ai controlli tecnici nei cantieri. Sappiamo bene come la cantieristica sia uno dei settori più sensibili in tema di sicurezza ed è inaccettabile che i rischi per i lavoratori vengano amplificati da questioni di natura burocratica che minano l’efficacia di accordi locali e nazionali”.

“Tra l’altro – conclude Cesetti – queste inadempienze da parte della Regione, potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi ministeriali a cui sono legati i finanziamenti statali per la Ricostruzione. Nei nostri territori, infatti, a oggi appare molto lontano il raggiungimento di quel 10% di cantieri controllati che rappresentano la percentuale minima stabilita dal ministero. Insomma, è fondamentale che la giunta regionale comprenda la situazione e si adoperi per evitare che la burocrazia continui a rappresentare una spada di Damocle sulla vite dei lavoratori e sul futuro dei Comuni colpiti dal sisma del 2016. Ma non solo. Considerata la ripresa del settore edilizio, anche in virtù degli incentivi offerti dall’Eco-bonus, è necessario che siano destinate maggiori risorse per il finanziamento delle attività di prevenzione e l’incremento del numero degli addetti alle attività controllo”.

