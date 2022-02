ASCOLI PICENO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 9 febbraio, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno.

Nelle ultime ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, impegnati con decine di pattuglie a controllare il territorio, hanno portato a termine un’operazione di servizio a Montemonaco dove, i militari della locale Stazione, nel corso dell’esecuzione di un accesso forzoso, in ausilio all’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Ascoli Piceno, nel mentre compivano le operazioni previste presso un appartamento di un condominio in fase di ristrutturazione, venivano arbitrariamente aggrediti con calci e pugni dal marito della proprietaria dell’immobile, entrambi residenti in altro comune. I Carabinieri, che a fatica sono riusciti a contenerlo e bloccarlo, lo hanno successivamente tratto in arresto per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ascolana.

L’attenzione costante alle varie fenomenologie criminali e il controlli dei soggetti di interesse operativo sono le priorità quotidiane delle Stazioni Carabinieri che operano sul territorio, sempre a disposizione dei cittadini invitati, ancora una volta, a chiamare subito il 112 in caso di bisogno, ovvero recarsi personalmente in caserma, nonché contattare l’Arma attraverso i canali telematici indicati sul sito www.carabinieri.it.

