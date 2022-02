ASCOLI PICENO – La RegioneMarche, con deliberazione di giunta n.70 del 30 gennaio scorso, ha emanato le norme di riordino delle attività di Bed & Breakfast, strutture ricettive extra alberghiere che da anni sono presenti nell’offerta turistica territoriale, spesso sopperendo a carenze locali di strutture alberghiere propriamente dette.

Proprio per favorire una maggiore qualificazione della suddetta tipologia, molto spesso gestita da privati cittadini non in forma imprenditoriale, con il provvedimento regionale sono stati approvati gli standard obbligatori minimi, i requisiti funzionali relativi ed i requisiti del corso obbligatorio sulla disciplina igienico-sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Questo ultimo aspetto è molto importante perché ha come oggetto la corretta manipolazione e gestione degli alimenti, oltre alle corrette ed indispensabili operazioni di pulizia, per garantire al turista un soggiorno sicuro e gradevole.

La Confcommercio della provincia di Ascoli Piceno, da anni Ente operativo nel settore della formazione professionale riconosciuto dalla Regione Marche, ha programmato un primo corso specifico per i titolari di B&B in materia igienico sanitaria, come stabilito dalla norma.

Il corso di 10 ore, interamente online, avrà inizio il prossimo 23 febbraio alle ore 15, al costo complessivo di 90 euro.

Per maggiori informazioni e per iscriversi gli interessati possono contattare i recapiti territoriali dell’associazione: Ascoli Piceno, 0736258461; Amandola, 0736847174; San Benedetto del Tronto, 0735780823

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.