SPINETOLI – Un Punto Iom anche a Pagliare. L’Associazione, che da oltre 25 anni si occupa di assistenza domiciliare gratuita al malato oncologico e sostegno alle famiglie, qualche giorno fa ha inaugurato il nuovo sportello in via Manzoni 1, in una sede fornita gratuitamente dall’Ambito Territoriale XXIII.

Ogni venerdì dalle 15.30 alle 17.30, le volontarie Lucia Vallorani e Rosanna Di Girolami si alterneranno per dare informazioni, illustrare i tanti servizi offerti e promuovere la rete che opera sul territorio in ambito di assistenza oncologica.

“Dopo 26 anni di attività siamo davvero molto felici di essere presenti anche con un Punto Iom a Pagliare – commenta Lucia Vallorani – Questo ci permette di essere più vicini alla cittadinanza della Vallata e anche a quelli della costa, considerando che da poco più di 1 anno lo Iom ha portato i suoi servizi anche nel distretto di San Benedetto, coprendo in questo modo tutta la provincia. Ringraziamo coloro che hanno reso possibile tutto ciò. La rete di collaborazione con altri soggetti permette di essere sempre più capillari ed efficienti sul territorio. È sempre un piacere avere nuovi volontari. Chiunque fosse interessato non esiti a contattarci”.

“Riconosciamo il valore del servizio prestato dallo Iom negli anni – aggiunge l’Assessore Germana Gagliardi – e siamo orgogliosi di ospitarne uno sportello nel nostro Comune. In un momento in cui si avverte sempre più carenza di rapporto tra sanità e territorio, la presenza di associazioni come lo Iom, e più in generale di enti del terzo settore, favorisce la costruzione di percorsi di cura integrati volti al potenziamento della medicina di prossimità, di cui tanto si parla”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.