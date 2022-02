Ascoli-Como , partita valida per la 3^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT è in programma domenica 13 febbraio, alle ore 15:30, al Del Duca

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio comunica che sono complessivamente tre i componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19. I tre sono in isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni e il resto del gruppo è monitorato dallo staff medico, come da Protocollo Federale.

Sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta l’Arbitro designato per dirigere ASCOLI-COMO, partita valida per la 3^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 13 febbraio, alle ore 15:30, al Del Duca di Ascoli Piceno. Gli Assistenti sono Mattia Scarpa della sezione di Reggio Emilia e Salvatore Affatato di quella di Verbano-Cusio-Ossola. Quarto Ufficiale Giorgio Vergaro di Bari, al VAR Luca Massimi di Termoli, AVAR Orlando Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore.

Ecco i giocatori a disposizione di Mister Jack Gattuso per la trasferta di Ascoli: Tommaso Arrigoni, Alessandro Bellemo, Davide Bertoncini, Alex Blanco, Pierre Bolchini, Edoardo Bovolon, Andrea Cagnano, Alberto Cerri, Amato Ciciretti, Davide Facchin, Alessandro Gabrielloni, Massimiliano Gatto, Ettore Gliozzi, Nikolas Ioannou, Alessio Iovine, Elvis Kabashi, Antonino La Gumina, Filippo Nardi, Vittorio Parigini, Lorenzo Peli, Filippo Scaglia, Matteo Solini, Marco Varnier, Luca Vignali, Luca Zanotti. Assenti gli infortunati Stefano Gori e Moutir Chajia

Intanto la società ha comunicato la risoluzione del contratto col centrocampista greco Christos Donis. Il giocatore non ha quasi mai trovato spazio pocho minutaggio per lui in una stagione e mezza nonostante i vari cambi di allenatore. Il classe ’94 era stato prelevato dal Lugano il 16 settembre 2020 nel mercato di gennaio 2021, poco impiegato, si trasferisce a titolo temporaneo al VVV-Venlo . Tornato ad Ascoli per fine prestito e mai sceso in campo rescinde con i bianconeri.

