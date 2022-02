ASCOLI PICENO – Una nuova proposta di viaggio per chi vuole scoprire i sentieri più interessanti dell’appennino marchigiano. E’ stato presentato questa mattina, sabato 12 febbraio, presso la sede del BIM Tronto di Ascoli Piceno il volume “Marche, 100 itinerari (+1)” a cura di Antonio Tiso, un progetto finanziato da Svem Sviluppo Europa Marche e realizzato da Typimedia per conto di Arci Macerata presentato al pubblico e alla stampa in tre appuntamenti sul territorio: Ascoli Piceno, Ancona, Roma. Ad Ascoli erano presenti Monica Mancini Cilla, vicepresidente Svem, Luigi Contisciani, presidente Bim Tronto, Massimiliano Bianchini, presidente Arci Macerata, e Luigi Carletti, editore Typimedia, con il contributo video di Giorgia Latini, Assessore Beni culturali Regione Marche e la partecipazione di amministratori e realtà del Piceno. Il volume è stato realizzato nell’ambito del progetto “Appennino Outdoor” finanziato con le risorse stanziate tramite avviso pubblico da SVEM.

“Marche, 100 itinerari (+1)” propone venti percorsi per ciascuna delle cinque province marchigiane. Attraverso un QR-Code, ognuno dei 100 itinerari è consultabile digitalmente su Komoot, una piattaforma che permette di studiare i percorsi Gps, a piedi o in bicicletta. Ogni sentiero è accompagnato da descrizioni accurate, curiosità, mappe, altimetrie, chilometraggi e informazioni tecniche. La guida contiene anche una mappa delle strutture ricettive lungo i percorsi, legate a un turismo lento e sostenibile, per consentire al lettore di vivere gli antichi sentieri, le mulattiere, i borghi, le vette, le foreste, i luoghi colpiti dal sisma del 2016, immedesimandosi con il territorio.

“Un volume importante che ha visto la collaborazione di chi investe e lavora sui territori, come le associazioni Arquata Potest e Le Mulattiere di Acquasanta Terme per il Piceno e le sezioni CAI di Ascoli, San Benedetto e Amandola”, ha affermato il presidente Contisciani. “Il Bim Tronto da anni investe sulle zone interne per restituire a questi territori quanto hanno perso nel tempo. Stiamo cercando di dare il nostro contributo a queste aree con molte progettualità, in primis Mete Picene. Tuttavia, se pensiamo al turismo outdoor, un obiettivo davvero fondamentale è trasformare questi itinerari in percorsi fruibili da tutti, compresi coloro che hanno esigenze speciali. Su questo il Bim Tronto sta lavorando molto e spero che tutti i livelli istituzionali pongano l’attenzione necessaria sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione sociale”.

“Iniziare da Ascoli è una scelta precisa – ha aggiunto il presidente Arci Macerata Bianchini – perché questo ente rappresenta il centro nevralgico di quanto si fa sul territorio per le aree interne. Il Bim Tronto è un laboratorio territoriale imprescindibile”.

“Il nostro compito è intercettare i fondi e riportarli sul territorio, rispondendo a finalità e indirizzi regionali – ha detto, inoltre, la vicepresidente SVEM Mancini Cilla. “Sfogliare questo volume mi ha inorgoglita, è un lavoro bellissimo e porterà le Marche a livello nazionale e internazionale”.

“Raccontare il territorio è una missione non semplice. Oggi abbiamo la doppia responsabilità di tutelare l’ambiente e dare opportunità a chi nel territorio crede e investe. Fare una guida come questa oggi è una missione oltre che un’impresa economica- ha spiegato l’editore Carletti.

“Con questo volume riusciamo a valorizzare il nostro territorio e dar voce a luoghi bellissimi” – ha concluso l’assessore Giorgia Latini. “Come Regione stiamo promuovendo il nostro patrimonio nascosto, i borghi, per far sì che questi gioielli tornino a vivere. Le azioni in campo sono tante, dalla legge regionale con sette milioni di euro alle azioni trasversali che mirano alla rinascita dei piccoli centri. Come Assessore, insieme al resto della giunta, sono a disposizione per una collaborazione virtuosa”.

I prossimi due appuntamenti per presentare il volume saranno venerdì 18 febbraio, alle ore 18, presso lo Spazio incontro della Mole Vanvitelliana di Ancona con lo scrittore Tullio Bugari, Monica Mancini Cilla (vicepresidente Svem), Massimiliano Bianchini (Arci Macerata), Luigi Carletti (Typimedia), Bruno Olivieri (presidente Cai Marche) e Fausto De Angelis (presidente Cai Ancona) e lunedì 21 febbraio, alle ore 18,30, a Roma presso la libreria Eli di viale Somalia, dove a dialogare con il curatore Antonio Tiso ci saranno Massimiliano Bianchini (Arci Macerata), Luigi Contisciani (Bim Tronto) e Luigi Carletti (Typimedia).

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.