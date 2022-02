I bianconeri, in vantaggio con il primo gol nel Piceno di Tsadjout al 17′, dominano per 60 minuti sciupando tante occasioni; l’espulsione al 60′ di Saric spiana la strada al pareggio dei lombardi arrivato al 65′ con un tiro da fuori di Arrigoni

Ascoli–Como, match valido per la 22^ giornata di Serie B, domenica 13 febbraio ore 15.30 stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno.

Formazioni:

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi (85′ Baschirotto), Botteghin, Bellusci, D’Orazio (78′ Falasco); Collocolo, Buchel (46′ Saric), Caligara; Maistro (74′ Quaranta); Tsadjout, Bidaoui (78′ Ricci). A disposizione: Bolletta, Tavcar, Palazzino, De Paoli, Dionisi, Iliev. All.: Sottil

COMO (4-4-2): Facchin; Vignali (80′ Iovine), Scaglia, Solini, Ioannou; Parigini (80′ Blanco), Bellemo, Arrigoni (89′ Kabashi), Gatto (62′ Ciciretti); Cerri, Gabrielloni (62′ Gliozzi). A disposizione: Zanotti, Bolchini, Bertoncini, Varnier, Cagnano, Nardi, Peli, Bovolon. All.: Gattuso

Arbitro: Ayroldi (Molfetta). Assistenti: Scarpa (Reggio Emilia) e Affatato (Verbano-Cusio-Ossola). IV Ufficiale: Vergaro (Bari). Var: Massimi (Termoli) e Pagnotta (Nocera Inferiore).

RETI: 17′ Tsadjout, 65′ Arrigoni

AMMONIZIONI: 15′ Collocolo, 44′ Buchel, 45′ Parigini, 59′ Arrigoni, 77′ Bidaoui

ESPULSIONI: 60′ Saric

NOTE: Spettatori: 3.673 per un incasso di 32.833 euro. Recupero: 1′ p.t., 4′ s.t. Espulso al 93′ Sottil per proteste

CRONACA DEL MATCH

90′ + 4′ Triplice fischio dell’arbitro, Ascoli-Como termina 1-1

90′ + 3′ Ricci ruba palla al limite dell’area avversaria, commettendo però fallo secondo il signor Ayroldi. Sottil protesta e viene espulso

90′ + 1′ Ciciretti calcia dai 22 metri, Leali blocca sicuro

90′ Saranno 4 i minuti di recupero

90′ Cerri di testa gira verso la porta difesa da Leali, Bellusci l’ostacola deviando in angolo

89′ Il Var conferma l’offside dell’attaccante comasco

87′ Gol del Como di Bellomo annullato dall’arbitro per fuorigioco. Il risultato rimane in parità anche se in corso il check del Var

86′ Spunto sulla destra di Ricci che dribbla un avversario e conquista un corner

85′ Ultimo cambio per l’Ascoli: Baschirotto prende il posto di uno stanco Salvi

83′ Salvi perde palla nella metà campo avversaria, Botteghin ci mette una pezza anticipando il lanciato Gliozzi

80′ Doppio cambio nel Como: Blanco e Iovine subentrano a Parigini e Vignali

77′ Bidaoui fermato a metà campo fallosamente, non secondo il signor Ayroldi che ammonisce il bianconero per proteste

73′ Occasione Como: Cerri va di testa da pochi metri, Leali si supera e devia in corner

72′ Traversone di Maistro dal vertice sinistro dell’area lombarda, palla però troppo lunga

70′ Punizione dal limite per il Benevento: il sinistro di Ciciretti si infrange sulla barriera

67′ Il Como pericoloso con Ciciretti, il suo tiro cross supera Leali ma non entra in porta

65′ Pareggio del Como: Arrigoni da fuori area trova l’angolino con un destro velenoso

63′ Cerri di testa, servito dalla destra, manda alto da ottima posizione

60′ Ascoli in 10: Saric perde palla sulla trequarti avversaria e colpisce da dietro Arrigoni

58′ Bellemo tenta il tiro a giro dai 20 metri, Leali blocca con sicurezza

56′ Azione sulla sinistra di Gatto che punta Bellusci, il difensore ascolano non si fa saltare e manda in angolo

54′ Maistro si libera al limite e calcia, il suo sinistro debole è bloccato da Facchin

52′ Lo scatenato Bidaoui salta due avversari sulla sinistra e mette in mezzo, la difesa lombarda si salva con affanno

50′ Ripartenza dei bianconeri con Tsadjout che lancia Collocolo nello spazio, il centrocampista ostacolato da un avversario sbaglia l’ultimo tocco al limite dell’area comasca

48′ Ancora Ascoli vicino al vantaggio: Maistro da centro area tira centralmente, Facchin blocca

47′ Ascoli subito pericoloso con Bidaoui, che servito da Maistro, rientra sul destro e calcia: Facchin respinge a mano aperta

46′ Inizia la seconda frazione di gioco con un cambio per l’Ascoli: Buchel lascia il posto a Saric

SECONDO TEMPO

45′ +1′ Termina il primo tempo con il vantaggio per 1-0 dell’Ascoli

45′ Concesso un minuto di recupero

44′ Sul corner il Como riparte con Gatto, Buchel lo atterra e si prende il cartellino giallo

43′ Ancora Caligara dalla distanza, il pallone deviato termina in corner

40′ Tsadjout ruba palla ad un avversario in area lombarda dopo un’azione sulla sinistra dell’Ascoli, la sua conclusione sorvola la traversa

38′ Ottima giocata di Maistro che serve Bidaoui sulla sinistra, l’attaccante salta un avversario e calcia in porta: il suo tiro debole è facilmente bloccato da Facchin

35′ Ascoli ancora pericoloso con Bidaoui, che salta due avversari e va al tiro dai 15 metri: Facchin in tuffo manda in calcio d’angolo

32′ Contropiede Ascoli che arriva al tiro dal limite con Caligara: palla alta

28′ Ingenuità di Buchel che prova un dribbling nella sua area e perde palla, sul tiro di Gabrielloni Leali si distende e salva il risultato

27′ Discesa sulla destra di Vignali sulla destra, Maistro devia in corner il suo cross

25′ Occasione Ascoli: Tsadjout, in azione di contropiede, viene servito in area avversaria da Maistro: l’attaccante ignora l’accorrente Collocolo e calcia fuori

24′ Dopo un’iniziativa sulla destra di Tsadjout la palla arriva a D’Orazion in area comasca, il suo tiro è bloccato da Facchin

22′ Sventagliata di Bellomo in cerca di Parigini, Botteghin lo accompagna verso il fondo del campo

20′ L’Ascoli continua ad attaccare, Buchel ci priva dai 25 metri: Facchin respinge

17′ Gooooooool dell’Ascoli!!!!!!!! Tsadjout, servito da Bidaoui dalla sinistra, batte Facchin da centro area

14′ Ci prova Bidaoui dalla distanza: Facchin respinge con i pugni

12′ Azione prolungata dell’Ascoli nella metà campo avversaria, il Como recupera palla al limite della propria area e prova il contropiede ma Salvi interrompe l’iniziativa avversaria

8′ Occasione Ascoli: Collocolo ruba il pallone ad un avversario sulle trequarti e serve Maistro al limite: Facchin si distende e devia il pallone. Sulla ribattuta ci prova Bidaoui che colpisce il palo esterno

6′ Ottima palla recuperata da Tsadjout a centrocampo che serve Bidaoui, l’attaccante scarica su Maistro che prova il tiro ribattuto però dalla difesa lombarda

4′ Il Como prova il contropiede con Cerri, Botteghin lo anticipa

2′ Maistro lancia Tsadjout in area avversaria, Scaglia chiude in fallo laterale

1′ Inizia la gara: Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini neri e calzettoni rossi, Como in divisa totalmente blu

PRIMO TEMPO

