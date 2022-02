ASCOLI PICENO – Termina 1 a 1 il match tra Ascoli e Como. I bianconeri non riescono ad infrangere il tabù “Del Duca” dopo un primo tempo in cui domina sotto tutti gli aspetti e si porta in vantaggio con il primo gol in maglia ascolana di Tsadjout al 17′, sciupano una serie di invitanti occasioni per chiudere il match con Bidaouoi e tante occasioni; l’espulsione al 60′ di Saric spiana la strada al pareggio dei lombardi arrivato al 65′ con un tiro da fuori di Arrigoni.

Tanti i rimpianti del Picchio che poteva conquistare i tre punti e si rovina con le sue stesse mani, Saric si fa espellere e dal il via ad una serie di errori arbitrali che fanno andare in tilt gli uomini di Sottil.

Giacomo Gattuso, tecnico del Como: “Primo tempo meglio l’Ascoli poi nella ripresa agevolati dal vantaggio numerico abbiamo avuto più possibilità. Il pareggio è giusto. Non sapevamo se l’Ascoli avesse giocato con il 4-3-3 invece con il trequartista ci ha dato molto fastidio, non abbiamo lavorato benissimo, poi quando abbiamo avuto la possibilità di costruire e la prima mezz’ora non abbiamo avuto una gestione corretta. L’arbitro? A noi ci sono successe cose peggiori e il gol che ci hanno annullato non era fuorigioco secondo me. All’andata abbiamo dominato e abbiamo perso ma non abbiamo fatto tutto questo casino. Dalla panchina non so se l’espulsione c’era non posso commentare, il nostro gol annullato era valido. Dispiace perchè noi ad un certo punto pensavamo di vincere, con l’espulsione abbiamo preso vigore, abbiamo avuto dominio del campo e una reazione migliore. Sottil? Lui è venuto contro di me a dirmi brutte parole lo conosco bene abbiamo fatto il corso insieme si è fatto prendere troppo dalla partita, si può essere nervosi ma non dire quelle parole nei miei confronti.“

Il Ds dei bianconeri, Valentini: “Nel primo tempo c’era la possibilità di incrementare il vantaggio avevamo fatto solo un gol e purtroppo queste partite se non le chiudi con più di un gol di vantaggio. Il Como ha trovato il tiro della domenica e sono stati efficaci. L’Arbitro? Avete visto non sono io preposto a giudicare noi non vogliamo giudicarlo ma c’è chi lo farà. Sono qui perchè ho visto gli animi un pò troppo esasperati e noi vogliamo mantenere equilibrio e tranquillità. Abbiamo fatto un grande primo tempo sia dal punto di vista di approccio alla gara siamo entrati determinati, tante situazioni pericolose ci hanno subito per tutto il primo tempo e facendo più gol il finale sarebbe stato diverso. La tattica? abbiamo dato a Sottil con il mercato e ha la possibilità di svariare dal punto di vista tattico e l’ha preparata bene. Saric? Affronteremo l’espulsione, abbiamo una rosa completa ma sicuramente chi giocherà darà il massimo. Dionisi e Paganini sono in recupero e dalla prossima in casa potremmo averli a disposizione. Ragioniamo partita per partita abbiamo cancellato la sconfitta di Perugia e oggi abbiamo avuto un altro approccio e pensiamo al Benevento. I nuovi? Diamo il tempo necessario per portarli alla condizione degli altri, come Ricci e Paganini è una questione fisica. Fontana? lo ufficializzeremo in settimana, ha avuto un problema muscolare è in via di risoluzione, l’ingaggio è definito.”

