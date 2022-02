ASCOLI PICENO – Un nuovo tour culturale ad Ascoli Piceno per conoscere la storia e i luoghi legati alle pandemie della città. Il tour “Storiche paure: Ascoli e le sue pandemie”, organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps, prevede la partenza sabato 20 febbraio, alle ore 9,30, da Piazza Arringo.

Dopo il successo del tour culturale “Ascoli ecumenica”, alla fine di gennaio, che ha visto la partecipazione di persone provenienti dalle province di Macerata, Fermo, Ascoli e Teramo, prosegue l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura” con questo nuovo tour condotto dalla guida turistica abilitata Valentina Carradori. Un vero e proprio tour culturale nel centro storico della città e in zone limitrofe, che farà conoscere ai partecipanti ciò che avveniva durante le pandemie che hanno colpito la città di Ascoli Piceno nel corso dei secoli e farà scoprire i luoghi in cui venivano confinati gli appestati.

“Salute in cammino per la cultura” è un’ iniziativa nata nel 2018 come azione del progetto “Sport senza età” e ha già al suo attivo una lunga serie di tour gratuiti cui hanno partecipato persone di ogni età.

La partecipazione è gratuita e, in caso di pioggia o maltempo, il tour sarà rimandato ad altra data. E’ obbligatorio l’uso della mascherina. Per partecipare bisogna inviare, entro il 16 febbraio, un messaggio al numero 393 9365509, indicando nome e cognome di chi aderisce (è possibile la partecipazione di massimo 50 persone).

