ARQUATA DEL TRONTO – Novità nella zona montana.

Il Comune di Arquata del Tronto cerca architetti e ingegneri per integrare la squadra di tecnici che sta lavorando alla ricostruzione. Il bando di concorso, disponibile sul sito ufficiale e sull’albo pretorio del Comune, prevede l’assunzione di tre istruttori tecnici direttivi ed è aperto a coloro in possesso delle lauree in architettura o ingegneria, anche triennali.

Il termine massimo entro cui far pervenire le domande, in forma cartacea o via Pec, è fissato a sabato 26 febbraio (per informazioni 0736809122).

