ASCOLI PICENO – Grande successo per il webinar di approfondimento promosso nel pomeriggio di martedì 15 febbraio dalla Cna di Ascoli per aggiornare imprese e associati sulle ultime novità relative ai bandi erogati dalla Regione Marche, che a partire dalle prossime settimane metterà importanti risorse a disposizione degli imprenditori marchigiani e del Piceno.

L’incontro ha rappresentato una preziosa occasione di confronto tra tecnici, rappresentanti di categoria e addetti ai lavori, contribuendo a far luce sulle opportunità legate a un pacchetto di misure da 4,5 milioni di euro varate da Palazzo Raffaello con l’obiettivo di sostenere le imprese del territorio e incentivare la ripresa, con particolare attenzione rivolta all’area del cratere.

“Abbiamo fortemente voluto mettere in contatto aziende, funzionari della Regione e rappresentanti del confidi Uni.Co. per dare il giusto risalto ai bandi in programma nelle prossime settimane e mettere le imprese al corrente di queste importanti opportunità – dichiara Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli – Come associazione, con i nostri uffici di Ascoli e San Benedetto siamo costantemente al fianco delle imprese per fornire loro risposte concrete e il supporto necessario per accedere alle risorse”.

A un mese esatto dai termini fissati per la presentazione delle domande, il dirigente dell’ufficio Attività Produttive della Regione Marche Pietro Talarico, il dirigente dell’ufficio Artigianato e industria Silvano Bertini e il responsabile della misura Marco Moscatelli hanno fatto il punto sui fondi stanziati in favore dei diversi settori coinvolti, illustrando caratteristiche, requisiti, destinatari e finalità dei bandi in scadenza il prossimo 15 marzo.

In programma contributi a fondo perduto in favore delle attività artigiane iscritte all’albo a partire dal 2020, oltre a una serie di misure che promettono di soddisfare le esigenze degli imprenditori contribuendo a dare nuova linfa agli investimenti e alla qualità del lavoro quotidiano di centinaia di aziende del Piceno. È il caso del bando per la digitalizzazione delle imprese, come anche del finanziamento per l’ammodernamento strutturale e tecnologico e degli investimenti riservati all’artigianato artistico e tradizionale, senza dimenticare gli incentivi dedicati al ripopolamento delle aree interne attraverso l’avvio o il trasferimento di impresa.

“Ci troviamo in una fase determinante per la ripresa delle nostre aziende – spiega Arianna Trillini, presidente della Cna di Ascoli – Proprio per questa ragione, è fondamentale che chi fa impresa sia al corrente di opportunità del genere. Da imprenditrice ho sempre apprezzato la capacità della Regione di veicolare contenuti e iniziative: in questo senso mi auguro che si possa proseguire su questa strada, arrivando a coinvolgere le piccole realtà imprenditoriali attraverso strumenti sempre più intuitivi e accessibili”.

Nell’attività di sostegno alle imprese sul piano informativo e nella presentazione delle domande, la Cna Picena può contare sul prezioso contributo del confidi Uni.Co, che oltre ad accompagnare le imprese nell’iter di presentazione delle domande – come evidenziato dalla responsabile Ufficio prodotti e consulenza agevolata Paola Fava – è direttamente coinvolto anche nella gestione del bando della patrimonializzazione, altra significativa misura dedicata all’imprenditoria locale sulla quale la Regione è attualmente al lavoro per reperire ulteriori fondi, in modo da soddisfare l’altissima richiesta del tessuto imprenditoriale marchigiano.

Per chi non avesse potuto prendere parte all’incontro, la Cna Picena ricorda che per conoscere più da vicino caratteristiche e finalità dei diversi bandi promossi dalla Regione Marche è possibile consultare le schede di sintesi elaborate da Uni.Co, disponibili nella sezione Servizi del portale uni-co.eu

