Ascoli a quota 33 punti in classifica, cerca il riscatto dopo il pareggio contro il Como, i giallorossi sono a quota 37. Bianconeri che fin’ora in trasferta hanno disputato le migliori partite, con 4 successi esterni nelle ultime 5 gare

Benevento ore 18.30

Stadio “Vigorito” match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie B

Ascoli a quota 33 punti in classifica, cerca il riscatto dopo il pareggio contro il Como, i giallorossi sono a quota 37. Bianconeri che fin’ora in trasferta hanno disputato le migliori partite, con 4 successi esterni nelle ultime 5 gare ed è quindi la squadra più vittoriosa fuori casa nella B 2021/22.

Mister Sottil conferma la stessa formazione dell’utlimo match, il tecnico squalificato viene sostituito in panchina dal collaboratore tecnico Cristaldi, assente anche il vice Baroncelli in quarantena. Sono 68 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti, presenti in tribuna il patron Pulcinelli, il presidente Neri ed il vicepresidente Di Maso.

Capitan Dionisi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoi di Sky Sport prima dell’inizio della gara: “Stiamo lavorando, sto cercando di entrare nella forma ottimale per dare il mio contributo. In casa stiamo avendo un ruolino di marcia non all’altezza, ne siamo consapevoli e dobbiamo migliorare. Vogliamo continuare a far bene fuori casa, forse in trasferta abbiamo una posizione in campo più bassa che ci agevola. Con il Como è stata una partita condizionata dall’espulsione, ci teniamo stretto il punto dopo una buona prestazione anche se volevamo la vittoria.”

FORMAZIONI UFFICIALI

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Masciangelo (78′ Foulon); Ionita, Caló (45′ Petriccione), Acampora (72′ Brignola); Farias (45′ Insigne), Forte, Tello ( 61′ Improta). A disposizione: Manfredini, Muraca, Glik, Pastina, Talia, Umile Allenatore: Caserta

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Bellusci, D’Orazio (61′ Falasco); Collocolo, Buchel, Caligara (45′ Ricci); Maistro (77′ Baschirotto); Tsadjou ( 78′ Iliev) , Bidaoui (91′ Palazzino). A disposizione: Guarna, Bolletta, Quaranta, Tavcar,De Paoli, Dionisi. Allenatore: Cristaldi (Sottil squalificato)

Arbitra Santoro della sezione di Messina

Assistenti sono Alessandro Cipressa di Lecce e Claudio Barone di Roma. Quarto Ufficiale Andrea Ancora di Roma, Var Paterna della sezione di Teramo.AVAR Luigi Lanotte di Barletta.

RETI: 67′ Bidaoui, 90′ Baschirotto

AMMONITI: Tsadjout (A.) Ionita, Forte (B.)

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ termina il match

90′ assegnati 5 minuti di recupero

90′ GOL ASCOLI. Rinvio di Leali, spizzata di Iliev e palla in area, Ricci cerca di infastidire il difensore arriva Baschirotto che infila si sinistro sotto al sette

88′ ammonito Forte per gamba tesa su Bellusci

82′ rimane a terra Belluscci, Ionita viene ammonito per proteste

77′ Maistro a terra chiede il cambio al suo posto Baschirotto

76′ Occasione colossale per il raddoppio Ascoli cross di Falasco e colpo di testa di Tsajoudt a porta vuota che clamorosamente non riesce ad infilare

67′ GOL ASCOLI, Bidaoui serve Falasco sulla sinistra, cross perfetto che Paleari in uscita cerca di respingere, palla che termina sui piedi di che rimette al centro e Bidaoui infila a porta vuota con un tap in, 4° gol stagionale per lui

62′ Occasione Ascoli, con Bidaoui che insiste sulla sinistra, si accentra in area, tiro a giro sul secondo palo che termina di poco sul fondo

60′ buona manovra offensica del Picchio e tiro di Maistro deviato in corner

58′ Bidauoi serve RIcci a centro area, bel taglio e tiro che viene deviato in corner, schema e Maistro serve Collocolo tiro centrale e debole da buona posizione sulla sinistra

57′ Bidaoui sbaglia un o stop e innesca Forte che va al tiro dal limite, bel giro rasoterra respinge Leali distendendosi

53′ punizione dai 30 metri sulla destra dell’area bianconera per il Benevento, batte Petriccione che mette al centro allontana Bellusci

47′ Letizia al limite dell’area va a terra e cerca il penalty ma l’arbitro lascia proseguire, i sanitari in campo per controllare la situazione

46′ Leali smanaccia su cross di Insigne, e anticipa Forte che stava per colpire di testa

45′ Subito doppio cambio nel Benevento, dentro Insigne e Petriccione per Farias e Calò, nell’Ascoli dentro Ricci e fuori Caligara

PRIMO TEMPO

47′ termina la prima frazione

46′ Salvi salva l’Ascoli e mette incorner dopo che Letizia aveva messo con un cross rasoterra dalla destra un pallone solo da spingere in rete per Farias a porta vuota

44′ 2 minuti di recupero assegnati

43′ Occasionissima per Farias costruita bene da Forte che entra in area ma non trova lo spiraglio per il tiro, serve l’accorrente Farias a sinistra ma è ottima la chiusura di Salvi che mette in corner

39′ distorsione alla caviglia per Buchel

35′ Occasione Ascoli corner per l’Ascoli, batte Maistro epallone che sfiora l’incrocio dei pale dopo il colpo di testa di Botteghin

35′ Occasione Benevento. Ionita impegna Leali con un tiro un diagonale ad incrociare ravvicinato

34′ Farias pericoloso in area si insinua in area ma è magistrale la chiusura di Bellusci

30′ Occasione Ascoli. punizione per l’Ascoli sul fronte sinistro dell’attacco, sulla palla Maistro che dopo uno schema tira direttamente in porta, Paleari torna sui suoi passi e riesce a deviare in corner

22′ Tsadjout ammonito per una brutta entrata in ritardo su Barba

20′ brutto intervento in ritardi di Tello che ferma D’Orazio

18′ Occasione Ascoli.lunga manovra bianconera, terminata con un gran tiro di Maistro dal limite deviato in corner. Schema che porta al tiro Maistro che termina di pochissimo sopra l’incrocio della porta difesa da Paleari

12′ Occasione Benevento. . altra occasione per il Benevento Letizia riesce a tenere in campo un pallone sulla destra e crossa in scivolata, Forte di testa non centra la porta, palla che sfila di poco a lato alla sinistra di Leali

10′ Occasione Benevento. Farias a porta praticamente libera si divora il vantaggio, imbeccato da Tello davanti a Leali tira sul fondo

9′ L’Ascoli attacca al limite dell’area ma l’arbitro fischia un fallo di Tsajoudt che non aveva avuto nessun impatto con Acampora

6′ Farias entra in area, si accentra e tira a giro, rasoterra che viene parato senza problemi da Leali

3′ palla di Farias per Forte in area, leggermente lunga termina sul fondo

1′ tiro di Collocolo dal limite che impatta sulla difesa giallorossa

0′ Ascoli batte il calcio di inizio lancio in avanti a cercate Tsajoudt

