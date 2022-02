FERMO – “Non chiamatelo incidente, è un problema strutturale”.

E’ lo slogan con il quale sono scesi in piazza oggi a Fermo studenti universitari e medi, ma anche sigle sindacali come Fiom Cgil e Usb, dopo la morte del 16enne Giuseppe Lenoci, avvenuta in un incidente stradale mentre era in viaggio per uno stage formativo presso una ditta di termoidraulica.

In piazza del Popolo anche i familiari di Giuseppe, una rappresentanza dei lavoratori della Caterpillar di Jesi, in lotta dal 10 dicembre dopo l’annuncio che l’azienda intende chiudere lo stabilimento.

