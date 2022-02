Dopo i lavori di manutenzione straordinaria del blocco C della Sezione tredicesima del Cimitero di Offida, l’Amministrazione prosegue nel programma della serie di interventi volti a ristrutturare un luogo importante e caro alla cittadinanza

OFFIDA – Un altro passo nell’attività di riqualificazione del civico cimitero di Offida da parte dell’Amministrazione comunale.

Si sono avviati in questi giorni i lavori di risanamento che riguardano la quattordicesima sezione, con uno stanziamento di 77 mila euro e che serviranno per ripristinare i camminamenti in travertino oltre a tutte le opere edili interconnesse.

“Un percorso di riqualificazione – precisa il Sindaco Luigi Massa – che l’Amministrazione comunale porta avanti con costanza e continuerà nei prossimi periodi”.

