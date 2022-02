ANCONA – “Con il 12,8% di ricoveri in terapia intensiva e il 27,7% in area medica, da lunedì 21 febbraio prossimo la nostra regione tornerà in zona gialla”.

Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

