Ascoli–Alessandria, match valido per la 24^ giornata di Serie B, sabato 19 febbraio ore 14 stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno.

Formazioni:

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin (63′ Salvi), Bellusci, Falasco; Collocolo (63′ Caligara), Buchel, Saric (76′ Eramo); Ricci (63′ Maistro); Tsadjout (73′ Iliev), Bidaoui. A disposizione: Guarna, Quaranta, Tavcar, D’Orazio, Palazzino, De Paoli, Dionisi. All.: Cristaldi

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro (66′ Benedetti), Mantovani; Mustacchio (66′ Lunetta), Casarini (59′ Kolaj), Mattiello, Gori (66′ Ba); Milanese, Fabbrini (81′ Filipi), Corazza. A disposizione: Crisanto, Cerofolini, Prestia, Pellegrini, Chiarello, Marconi, Palombi. All.: Longo

Arbitro: Miele (Nola). Assistenti: Pagliardini (Arezzo) e Lombardo (Cinisello Balsamo). IV Ufficiale: Scatena (Avezzano). Var: Sacchi (Macerata) e Fiore (Barletta).

RETI: 29′ Saric, 54′ Bidaoui, 61′ Botteghin

AMMONIZIONI: 14′ Mantovani, 16′ Di Gennaro, 19′ Baschirotto, 88′ Bellusci

ESPULSIONI:

NOTE: spettatori: 3.609 per un incasso di 31.428 euro. Recupero: 2′ p.t, 5′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90′ + 5′ Triplice fischio del signor Miele, l’Ascoli batte l’Alessandria 3-0

90′ + 3′ Conclusione di Maistro dal limite, la palla sfiora il palo e termina fuori

90′ + 1′ Benedetti di testa impegna Leali che devia in corner

90′ Saranno 5 i minuti di recupero

88′ Bellusci atterra un avversario sulla trequarti e si prende l’ammonizione

87′ Iliev va al tiro dal limite, palla di poco a lato

84′ Maistro atterrato a metà campo, punizione per l’Ascoli

82′ Corner dalla sinistra di Milanese, Leali allontana con i pugni

81′ Ultimo cambio del match: Fabbrini lascia il posto a Filipi

79′ Gol di Bidaoui annullato per offside; l’attaccante aveva battuto Pisseri sull’assist di Buchel. Controllo del Var in corso

76′ Kolaj se ne va sulla sinistra, Salvi con una perfetta diagonale lo chiude in corner

73′ Dentro Iliev per Tsadjout

70′ Ci prova Lunetta dalla distanza, Leali blocca sicuro

69′ Buono spinto di Mastro che salta un avversario e tenta l’imbucata per Tsadjpout, la difesa alessandrina fa buona guardia

67′ Tsadjout tenta la girata al volo in area piemontese, il giocatore finisce a terra ma senza aver subito fallo secondo l’arbitro

63′ Triplice cambio per l’Ascoli: fuori Baschirotto, Collocolo e Ricci per Salvi, Caligara e Maistro

61′ Gooooool dell’Ascoli!!!!!!! Botteghin di testa batte Pisseri sul corner calciato da Falasco

60′ Azione pericolosa dell’Ascoli con Tsadjout che si fa ribattere il tiro da ottima posizione, corner per l’Ascoli

59′ Primo cambio della partita: Casarini lascia il posto a Kolaj

56′ L’Ascoli riparte in contropiede, Di Gennaro anticipa Tsadjout lanciato a rete

54′ Goooooooool dell’Ascoli!!!!!!! Bidaoui raddoppia con un preciso rasoterra di destro sul primo palo. In corso il check del Var che conferma la rete bianconera

55′ Sul tiro piazzato Casarini calcia verso la porta difesa da Leali, palla a lato

53′ Ancora una punizione guadagnata da Fabbrini sulla sinistra, Ricci l’autore del fallo

51′ Palla pericolosa in area ascolana, Collocolo chiude in angolo

48′ Bellusci atterra Milanese sulla sinistra, punizione per l’Alessandria

46′ Inizia la seconda frazione di gioco senza cambi

SECONDO TEMPO

45′ +2′ Finisce il primo tempo con l’Ascoli in vantaggio per 1-0

45′ Concessi 2 minuti di recupero

43′ Bidaoui se ne va ancora sulla corsia mancina, il suo cross basso è messo in corner da Mantovani

41′ Azione tambureggiante dell’Ascoli che si conclude con il passaggio di Bidaoui per Saric, il centrocampista ci prova di tacco ma non sorprende Pisseri che blocca la sfera

40′ Punizione per l’Ascoli dalla sinistra: sul cross di Falasco stacca Botteghin che però commette fallo in attacco

37′ Corner per i piemontesi: Fabbrini la mette sul primo palo, Tsadjout di testa allontana

35′ Ripartenza dell’Ascoli con Bidaoui che appoggia a Tsadjout in area, palla per Ricci che sbaglia però il traversone dalla sinistra mandando il pallone fuori

33′ Fabbrini affronta Buchel che lo mette giù sul vertice sinistro dell’area ascolana, punizione per l’Alessandria

31′ Punizione sulla destra per l’Alessandria: il cross di Fabbrini è intercettato da Di Gennaro che di testa manda a lato

29′ Gooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!! Saric vince un rimpallo sulla destra, si incunea in area e batte Pisseri con un tiro a giro da pochi metri

26′ Ancora Bidaoui protagonista sulla destra, il suo tiro è però troppo alto

25′ Tsadjout vince un duello aereo al limite dell’area e serve Bidaoui che calcia addosso a Pisseri

22′ Fabbrini crossa sul secondo palo dalla destra, Di Gennaro di testa impegna Leali che respinge in tuffo

20′ Collocolo va in percussione per via centrali e scarica al limite per Saric, il centrocampista bianconero è però chiuso dalla difesa rossa

16′ Tsadjout si invola sulla destra e viene atterrato fallosamente da Di Gennaro, ammonizione per lui

14′ Ricci salta Mantovani sulla sinistra che lo atterra, punizione per l’Ascoli e cartellino giallo per il difensore piemontese

12′ Il tiro di Casarini si infrange sulla barriera

11′ Fabbrini atterrato sulla trequarti, punizione per l’Alessandria dai 24 metri

10′ Mustacchio tenta l’imbucata centrale, Buchel intercetta

8′ Falasco ci prova al volo dai 30 metri, Pisseri blocca il tiro troppo centrale

6′ Bellusci serve Tsadjout sulla corsia sinistra, Parodi chiude in fallo laterale

4′ Bidaoui salta un avversario e va al tiro da ottima posizione, palla a lato

3′ Lancio di Gori per Corazza, Botteghin fa buona guardia e recupera il possesso

1′ L’Ascoli parte all’attacco, sul cross di Falasco Ricci è anticipato a centro area da un difensore avversario

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini neri e calzettoni bianchi, Alessandria in divisa rossa

PRIMO TEMPO

