Grande successo per “Azul” ad Ascoli Piceno. Tutto esaurito, risate, applausi, ma anche momenti di riflessione. Guarda i nostri spezzoni

ASCOLI PICENO – Un attore straordinario. Non ci sono altre parole per descrivere Stefano Accorsi, protagonista di “Azul”, in scena al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno martedì 22 e mercoledì 23 febbraio.

Lo spettacolo, inserito nell’ambito della stagione teatrale promossa dall’Amat Marche, vede sul palco anche Luigi Sigillo, Luciano Scarpa e Sasà Pieepalumbo, e gode della regia di Daniele Finzi Pasca, che lo ha anche abilmente scritto. L’opera dal sottotitolo “Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor” porta la firma del Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo, in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana.

“In una città dove il gioco del pallone è febbre, amore e passione quattro amici fanno i conti con le loro rispettive vite e facendo affiorare ricordi, provano a ricostruire una serenità andata a pezzi”, con queste parole Finzi Pasca ha presentato “Azul” nella scheda artistica, una storia non di immediata comprensione a causa dei numerosi flashback e del labile confine tra sogno e realtà che contrassegna tutto l’arco narrativo, ma che sa conquistare il pubblico grazie alla bravura degli attori e alla forza delle emozioni portate sul palco.

A sottolineare i momenti di maggiore intensità, un pianoforte, un contrabbasso e una fisarmonica, tutti suonati dai co-protagonisti di Accorsi, convincenti nel ruolo di spalla del personaggio principale. A testimonianza della passione per il calcio di cui tutta l’opera è pervasa, ci sono anche veri e propri cori da stadio. Sullo sfondo, uno schermo orizzontale luminoso su cui scorrono ora una porzione di cielo, ora una di mare, ora immagini colorate.

Tanti sono gli attimi di riflessione, introspezione, confessione. Si potrebbe quasi dire che a tratti lo spettacolo si fa intimo, con il protagonista pronto a condividere episodi personali, dettagli profondi, storie di altre persone che inevitabilmente diventano nostre, perché le viviamo, ci rispecchiamo in esse.

Il prossimo appuntamento al Ventidio Basso: il 12 e il 13 marzo arriva Sebastiano Lo Monaco con “Enrico IV” di Luigi Pirandello, con la regia di Yannis Kokkos.

